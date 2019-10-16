عمسيب: تصريح صغير من مسؤول غير مؤهل لشغل المنصب.. يدفع الاقتصاد الوطني ثمنآ فادحآ له

أرسل الي أحد الشباب من مصدري الماشية الى السعودية .. قال لي أنهم يصدرون الماشية من القضارف الى جدة عبر ميناء بورتسودان ..وأن الحكومة تأخذ 130 ريال سعودي عن كل رأس “حمل ” مصدر الى السعودية ..
بسبب تصريح وزير الصحة غير المسؤول .. أكثر من 6 بواخر محملة بالماشية تم أرجاعها الي بورتسودان بعد خمسة أيام ظلت عالقة فيها في جدة ..
تسبب هذا الأمر في نفوق أعداد مقدرة من الماشية وخسائر هائلة للتجار في هذا القطاع الحيوي ..
تصريح صغير من مسؤول غير مؤهل لشغل المنصب وغير عارف بتأثير تصريحاته و قراراته يدفع الأقتصاد الوطني ثمنآ فادحآ له .. تصريح صغير جعل من مئات المواطنين السودانيين المستثمرين في هذا القطاع “مفلسين” .. وعاجزين عن سداد التزاماتهم للبنوك ..