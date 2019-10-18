عمسيب: الانقاذ أغفلت المصالح الاستراتيجية للسودان.. ستغرق الخرطوم بسبب سد النهضة لترقد تحت 9 أمتار من المياه

السودان قبل أنه يتبنى سد ضخم جدآ في منحدر حاد على بعد 40 كلم من حدوده .. وجود أراضى مأهولة بالسكان في االسودان نفسه حيكون مرتهن للكوارث الطبيعية وعلى رأسها الزلازل في منطقة أصلآ الصفائح الأرضية فيها نشطة .. ناهيك عن أنه يكون في خلل في عملية الأنشاء وحساب توزيع الأحمال ..الخ.
الاسوأ من كده أنو عدد من القاذفات في حماية سرب مقاتلات توجه ضربة لقواعد السد ممكن تتسبب في كارثة حقيقية .. كارثة بتعني هزيمة السودان دون أن تتاح له الفرصة كي يخوض حرب أصلآ .. أذ أن 74 مليار متر مكعب من المياه ستجرف المدن على النيل الأزرق حتى الخرطوم .. وستغرق العاصمة المثلثة تمامآ .. لترقد تحت 9 أمتار من المياه ..
الحكومة السودانية لمكايدة المصريين في نزاع سياسي طفيف .. لجأت للأنحياز للأثيوبيين في مشروع قد يفقدها وجودها .. والأنقاذ وكعادتها أغفلت المصالح الأستراتيجية للسودان لتنفذ تكتيك سياسي “طفولي ” يشبع حاجة شعبوية لأستعداء المصريين ..
عبد الرحمن عمسيب