انطلاقة فعاليات الملتقى النقابي الرابع بالنيل الازرق

شهدت قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد عمال الولاية انطلاقة فعاليات الملتقى النقابي الرابع الذي ينظمه اتحاد عمال الولاية ممثل في الأمانة الاجتماعية تحت شعار: العمل الاجتماعي خدمة مستمرة وجهد متواصل: برعاية اللواء الركن يس ابراهيم عبد الغني والي النيل الازرق المكلف و إشراف مصطفى فرج الهم رئيس اتحاد العمال بالولاية و بمشاركة قيادات العمل النقابي على مستوى المحليات
ولدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى أشاد تاج السر حمزة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة المكلف بالتعاون الكبير بين وزارة المالية واتحاد العمال و الجهود المبذولة لاستيفاء حقوق العاملين وأضاف تاج السر أن اتحاد العمال يهدف لتحقيق التكافل بين كافة العاملين وإيصال الرسائل للجهات العليا مبينآ أن الاستقطاعات تسير بصورة طيبة
وأكد تاج السر أن وزارة المالية في الفترة الأخيرة أوفت بالتزاماتها تجاه سداد المتاخرات العاملين بجانب الاهتمام بالعاملين. وتطرق حمزة لجهود اللجنة الاقتصادية بوزارة المالية في توفير الوقود والدقيق و خدمة العمال بجانب الترتيبات الجارية لانقاذ عدد من البرامج التى تهدف لتحقيق أعباء المعيشة والجهود مصوبة لتفعيل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل لتقديم السلع الاستهلاكية للعاملين من المنتج للمستهلك )
وعضد حمزة على الأدوار المتوقعة للجمعيات التعاونية لتحسين المستوى المعيشي داعيآ لانتخاب عدد من المشروعات المدرة للدخل كل حسب رغبة وتتناسب مع امكانيات العمل نفسه.
سونا