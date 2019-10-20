انطلاقة حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء بـأبوحمد

دشن الأستاذ أحمد هاشم المبارك المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد يرافقه أعضاء لجنة أمن المحلية وممثلي الإشراف الاتحادي والولائي وأعضاء الكيان الشبابي وإدارات الصحة بمحلية أبوحمد، دشنوا انطلاقة حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء بالمحلية.
حيث أكد المدير التنفيذي وضع كافة إمكانيات المحلية من أجل إنجاح الحملة، وقال إن محليته مضطلعة بدورها تجاه الخدمات الصحية ووضعت الترتيبات الكفيلة بنجاح هذه الحملة.
من جانبه عبر الأستاذ عباس حسن عواي رئيس فريق الإشراف الاتحادي عن اطمئنانهم على سير الحملة، مناشدا الجميع الاستفادة من فرصة التطعيم خلال الأيام العشرة المقررة للحملة.
من جانبها قالت الأستاذة ندى سليمان مدير إدارة التحصين بالمحلية، إن جملة المستهدفين بالحملة بالمحلية حوالي ٧٦.٩٧٠ مواطنا، واشارت إلى عدد الفرق العاملة والبالغ عددها ثمانية وأربعين فريقا موزعة إلى مراكز ثابتة ومراكز مؤقتة ومراكز متجولة.
الجدير بالذكر أن حملة الحمى الصفراء تستمر إلى عشرة أيام وتستهدف الأعمار من عمر تسعة أشهر وحتى ستين عاما.
سونا