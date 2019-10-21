تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول: ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟
وقال أمين الفتوى إن هذا الحديث ضعيف، ولا ينبغي للإنسان أن يهدم الأسرة، ويفك هذا الميثاق الغليظ لأتفه الأسباب.
وأضاف عثمان، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الطلاق فيه مضار على نفسية الزوجة وعلى نفسية الأبناء، ولقد سماه الله ميثاقًا غليظًا حتى ينتبه الناس إلى التمسك به وعدم فك هذا الميثاق وإنهاء الحياة لأتفه الأسباب.
وأوضح أمين الفتوى أن هناك أمورا كثيرة تبين عظمة العلاقة بين الزوجين حتى لا يهدم بيت تعقبه أعباء نفسية تقع على الزوجة وعلى الأبناء.
مصراوي