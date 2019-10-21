رشان اوشي: علينا ان نتجاوز فزاعة (الكيزان) ونكثف جهودنا للبناء والتقويم

علينا ان نعترف بأنه لم تعد هناك منظومة واحدة تجمع (الكيزان) ..المؤتمر الوطني تشظى ،وهجره ال(7) ملايين انتهازي ..وتبقت فقط قلة قليلة من الصادقين تجاه المشروع الساقط..
رموز النظام في السجون ..يجب ان توجه لهم تهم الفساد والقتل والابادة و… .الخ سريعا حتى تبدأ المحاكمات العادلة التي تشبه اهداف ثورتنا..
اليوم 21/ اكتوبر ..ثبت بما لا يدع مجالا للشك ..اننا نظهرهم بحجم اكبر من حجمهم الواقعي.. حيث أنشقت الارض وابتلعتهم ..ولم يظهروا في مكان ما..
اسقطنا المؤتمر الوطني بانتهازييه، وصادقيه..
هناك عهد جديد ..عهد البرهان وحميدتي ..وشركاؤهم من ق.ح.ت..
من هنا يبدأ تشكل الدولة الجديدة ومسارها الذي اصبح (جوابه باين من عنوانه)..
علينا ان نتجاوز فزاعة (الكيزان) ، ونكثف جهودنا للبناء ،والتقويم، والنقد ،والتصويب للنظام الجديد..
رشان اوشي