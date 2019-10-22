تعرف على رأي الشرع في المشتغِلين بالسحر والأعمال

ورد سؤال إلى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن، وكيل كلية الحقوق بجامعة الأزهر:
ما حكم الشرع فيمن يذهب إلى السحرة، ومن يعمل بهذه المهنة؟
فأجاب عوضين قائلاً: السحر ليس من مكونات الحياة في المجتمع الإسلامي، والله- سبحانه وتعالى- دعم أمتنا باليقين فهو من يُقدِّر الأمور، ولا يوجد في عقيدة المسلم الصحيح ما يسمى بالساحر استنادًا لقوله تعالى: {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}.
وشدد “عوضين” بالبرنامج الإذاعي “بين السائل والفقيه” المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على أنه علينا الأخذ بالأسباب في العلاج وعدم الاستسلام للسحرة.
وأوضح أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أن الساحر على وشك أن يخرج من الإيمان، فما بالنا بمن يسخر الجن ويستخدم طرقًا محرمة كإهانة الطعام والمصحف في حل المشكلات؟
ويجب علينا الامتثال لأمر الله عند الإصابة بالداء، مع ضرورة التحصين بالذكر وقراءة القرآن الكريم، وكذلك علينا الأخذ بالأسباب الدنيوية؛ كزيارة الطبيب المتخصص حال المرض.
مصراوي