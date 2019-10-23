ما أفضل الصدقات الجارية التي ينتفع بها المتوفى؟

عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور عبدالقادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز يقول: “ما هى أفضل الصدقات الجارية التى يصل ثوابها للمتوفى وينتفع بها؟”.
فأجاب الطويل قائلاً: تأتي هذه الصدقة في رأس الصدقات وهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها إن أفضل الصدقات “سقي الماء”، يأتي بعدها التصدق لإنشاء منشآت نفعية حكومية وكذلك التصدق على الأيتام والأرامل، ثم إن كل عمل خير يجر منفعة للغير فهو عند الله مقبول بإذن الله.
وتابع عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي: اختلف العلماء في أن الصدقة الجارية يصل ثوابها إلى المتوفى، ولكن على الراجح أن ثواب أي عمل صالح يوهب للمتوفى يصل إليه بإذن الله تعالى.
مصراوي