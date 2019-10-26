دورات تدريبية حول حماية الاطفال بباو وقيسان

اقام مجلس رعاية الطفولة بولاية النيل الازرق دورتين تدريبتين حول حماية الاطفال في النزاعات المسلحة استهدفت مجتمع المدينة ٨ بمحلية قيسان ومجتمع منطقة ابوقرن بمحلية باو بمشاركة الميسر صبري مصطفى . وفي تصريح لـ(سونا) اوضح محمد دفع الله القاسم مسئول الحماية بمجلس رعاية الطفولة أن الهدف من الدورات التدريبية رفع الوعي المجتمعي والتعريف بحقوق الاطفال في مناطق النزاعات وانواع الانتهاكات التي يتعرضون لها ودور المجتمعات في تحقيق الحماية. واضاف دفع الله أن سلسلة الدورات التدريبية شملت عددا كبيرا من المجتمعات بالمحليات المختلفة واسهمت في رفع الوعي المجتمعي مما كان له الاثر الواضح في تعزيز حماية الاطفال بصورة عامة. وتخلل الدورات التدريبية بمنطقة ابوقرن بمحلية باو ومجتمع المدينة ٨ بمحلية قيسان تقديم محاضرتين كل على حدة تطرق من خلالها الميسرون لحالات انتهاك حقوق الاطفال في النزاعات المساحة وملامح من قانون الطفل ٢٠١٠م واتفاقية حقوق الطفل ووجدت المحاضرات تفاعلا ومشاركة من قبل المتدربين. جملة من التوصيات دفع بها المشاركون ابرزها مناشدة مجتمع المدينة ٨ للجهات المختصة بإيجاد حلول لموقع الدروة واثره على الاطفال بجانب انه اصبح مهددا لسلامة الاطفال الذين يذهبون للموقع بحثا عن ( الفوارغ ) بهدف جمعها وبيعها لمحلات الخردة، بجانب شكواهم ضد مواقع التعدين والآثار الصحية على الاطفال جراء غبار المطاحن وغيره من مخلفات التعدين، بالاضافة لمطالبة مجتمع ابوقرن بضرورة تفعيل شبكات الحماية المجتمعية حتى تضطلع بدورها تجاه حماية الاطفال.