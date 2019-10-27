سيد الطيب: الحركات بتاعت واي الثورة اتسرقت وضاعت دي بعملها الزول الفاكر النضال ضد الكيزان بدأ مع ثورة ديسمبر

شريف خيري رمز الصمود .. شريف خيري الخاين العميل..
منعم سليمان قال، دسيس مان صاحب الدعم السريع، فلانة طلعت امنجية، علان طلع محتال، على سبيل المثال لا الحصر في صفحتي دي كنت بنقل كتابات وفيديوهات حسن طرحة بفخر وباعنا عديل، نشرت فيديو ابراهيم السنوسي بي فرح لما قال نذرت باقي عمري لاسقاط نظام البشير وجرى بقى مساعد للبشير وكان يتراقص خلفه في اخر احتفال وجثث الشهداء والدماء تسيل في الشوارع وسقط مع البشير كما يجب، نقلت تغريدة عبد الحي الاعلن فيها انحيازو للثورة ونفس عبدالحي رجع السودان ودعا الناس لعدم استخدام المسجد في السياسة وعندما سقط البشير بقى ليه حار واصبح يهاجم الثورة الثوار من على منبر المسجد واصبحت خطبه للسياسة ومهاجمة الحكومة الانتقالية،المنافقين موجودين في كل مكان وزمان والامنجية بتلونوا بأشكال مختلفة في المجتمع من زمن اول جهاز أمن شكلوا فرعون من النساء لمعرفة المواليد الذكور في البيوت، والتراجع عن المواقف المشرفة نتيجة ضغوط او مطامع او مخاوف او تغيير قناعات وارد في كل مراحل الثورة ولكن هل دي ثورة اشخاص عشان نبكي على فلان ولا علان؟ البتساقط الله معاه شديد وموضوعو ما ياخد مننا اكتر من توثيق الموقف للتاريخ، والقصص دي ما حتخلص لاننا ما في الجنة والبتابعها بضيع زمنو وعمره في الفارغة ومقدودة وفي تاريخ السودان دا في ناس بكت للمستعمر انو ما يطلع من البلد وفي زول انتحر عديل عشان الانجليز اتخارجوا، الثورة السودانية ربنا بارك فيها من بدت ماشه بالبركة لانو التمن الاندفع فيها غالي من خيرة ابناء السودان الانقياء الشجعان، دم ودموع تعذيب وتنكيل واعتقالات وانتهاك اعراض وحرمات بيوت اسر سودانية. والله يرى
الثورة مستمرة حتى يسقط اخر كوز في هذه البلاد ما بنزايد على زول القدم حاجة شكرا ليه والنزل في السكة دي قدرتو والباع وخان مكانه مزبلة التاريخ، مافي زول كان اضافة للثورة الثورة دي هي الاضافة لاي شخص شارك فيها، الحركات بتاعت واي الثورة اتسرقت والثورة ضاعت دي بعملها الزول الفاكر النضال ضد الكيزان بدا مع ثورة ديسمبر المجيدة في 2018 وما عارف حجم التضحيات والصمود من دق مسمار في راس الشهيد علي فضل من الاطباء، وقتل ودفن 28 ضابط من الجيش، واطلاق الرصاص على الشهيدة التايه ابو عاقلة من الطلاب وحتى الشهيد قصي حمدتو ارواح تزف ارواح حتى اشرق فجر الخلاص ومشينا اول خطوة نحو التغيير والبناء والدرب دا صعب وشاق وسيتساقط اخرين وسيزداد صراخ الكيزان بالمقابل ولن يصمد الا ابناء وبنات الوطن المخلصين. فقط نسأل الله الثبات وحسن الختام والنصر حليف شعبنا بإذن الله وعزم الشرفاء #حنبنيهو.
بقلم
سيد الطيب