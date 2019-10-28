هذا الأمر مكروه للرجل في الصلاة ويبطلها للمرأة

تلقى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالا يقول: هل تصح صلاة متكشف الذراعين؟
قال امين الفتوى إنه إذا صلى الرجل بهذه الهيئة فصلاته تكون صحيحه ولا شيء في ذلك.
وأوضح العجمي، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه يكره على المصلي تشمير الكمين في صلاته لأنه من مكروهات الصلاة وليس من مبطلاتها، مستشهدا في ذلك بأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن تشمير الكمين في الصلاة لأنه يشغل المصلى عن التركيز والخشوع في صلاته وعبث.
وأضاف أمين الفتوى إن المرأة لا يصح لها ذلك في الصلاة فهذا أمر غير جائز شرعا ويبطل الصلاة.
مصراوي