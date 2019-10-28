كل ما اجرمه دسيس مان ان شاهد عضوات مجلس السيادة في قافلة صحية للدعم السريع فردد الدعم دعما دعما، فعدوه خائنا !

عاد الرجل بعد ان عقد قرانه على الثانية ودخل على زوجته الاولى فسالته غاضبة من ذهب معك للعقد ؟
فقال لها ابي و اعمامي وابناء عمي و اخي الصغير ياسر ،
فغضبت الزوجة وقالت له ياسر الكلب مشى معاك ليه ؟
تركت كل من لا تستطيع ان تسبه لمكانته واختارت ان تفش غبينتها في المراهق الصغير !.
هذا ما حدث لدسيس مان الذي كل ما اجرمه ان شاهد عضوات مجلس السيادة في قافلة صحية للدعم السريع فأخذته عسكريته القديمة بعد خدمة ٢٠ عام فردد وسط العسكر جلالته الدعم دعم دعمن دعمن فعدوه خائنا !
فعضوات السيادة د. عائشة ورفيقتها تسكبان الثناء على الدعم السريع
فجعل النشطاء دسيس الحيطة المايلة لفش الغبينة
اليوم وبعد ما نشر عن الاعتداء عليه بشارع النيل دسيس تحت بلاغات قيل في ١٢ مادة جنائية
فهل ثمة مؤامرة ؟
محمد هاشم الحكيم