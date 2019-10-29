أعمل إخصائي علاج طبيعي فهل يجوز شرعًا القيام بالتدليك؟

عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور سيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، يقول: “أنا أعمل بإحدى الدول الأوروبية في مجال التجميل، بحكم عملي كأخصائي علاج طبيعي وأقوم عمل تدليك لمريدي المكان، فما حكم عملي علماً بأني لا أملك عملا آخر؟
فأجاب عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: إذا كان طبيعية عملك كأخصائي علاج طبيعي تستدعي عمل تدليك للسيدات فهذا الأمر لا يجوز شرعاً، ويجب عليك البحث عن بديل، لتنال رضا الله ورسوله عنك.
مصراوي