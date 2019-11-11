عمسيب: ربنا يكون في عون السودانيين .. ولا حول ولا قوة الا بالله

عندي صديق بدون ذكر أسماء من العباقرة في البلد الأسمو السودان ده .. راجل مميز .. وحاصل على الدكتوراة في تخصص نادر وهو ما كمل 28 سنة ..

بتكلم معاهو في موضوع .. قال لي دقيقة بس أنزل من الشماعة دي .. أنا قايلو بهظر .. قلت ليهو شماعة شنو ؟

قال لي الموصلات ..

انا بدون ما أشعر قلت ليهو معليش .. أمسحها لينا في وشنا .. بنعدلها ..

عموما هو ما بيغلبو يطلع وفي الغالب حيطلع زيو و زي عشرات الشباب الشاطرين جدآ البنفقدهم كل يوم ..

تعليقآ على البحصل قال لي يا عبدالرحمن الشعب السوداني كلو في الشوارع بيستجدى بتاعين العربات الملاكي يوصولوه .. المواصلات أنعدمت نهائي ..

ربنا يكون في عون السودانيين .. ولا حول ولا قوة الا بالله.

عبد الرحمن عمسيب