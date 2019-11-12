سالم الأمين: لازم نحرر الدولار عشان سعر الصرف يستقر، لازم نرفع الدعم عشان تحصل الوفرة

ما ممكن نكون عايزين دولة ليبرالية حديثة ، ونكون متمسكين بشيوعية واشتراكية الصرف ، عايزين نأكل الكيكة ونحتفظ بيها .!!

لازم نحرر الدولار عشان سعر الصرف يستقر ، لازم نرفع الدعم عشان تحصل الوفرة ، لازم نفرض جمارك عالية على السلع الكمالية ، لازم الضرائب تكون حقيقية علي الرأسمالية البتدفع الفتات .

بعدها نعيد تقييم الحد الأدنى للأجور ، و ندعم الإنتاج الزراعي و الحيواني و الصناعي . و نفتح البلد على مصراعيها للتصدير لدول الجوار .

و نعمل أسواق إقليمية ضخمة في الشرق و الغرب .

اذا قدرنا نوفر كهرباء ممكن نسيطر على غذاء و احتياجات دول الجوار الأفريقي .

و في فترة وجيزة اقتصادنا حيقفز قفزات عالية ، و سيرتفع دخل الشخص و تقل البطالة .

غير كدا حنظل دولة متخلفة ، كل سنة نطلع مظاهرات و نغير في الحكومات لانها ما قادرة تجيب لينا بنزين مجان و رغيف مجان ، لأنه عرب الخليج رفضوا يتصدقوا علينا .

كلام حار ، لكن والله هو المخرج الوحيد لينا .

تحرير العملة وتوحيد السعر الرسمي والسوق الاسود ، صح بيعمل فوضى مؤقتة و بترتفع أسعار الدولار و الأسواق .

لكن بعد فترة بيستقر السعر ، ودا بساعد اي تاجر أو مستثمر يكون عنده خطة واضحة طويلة الأجل ، بساعد البنوك تتشجع لتمويل المنتجين لفترات طويلة لضمان استقرار العملة .

بعدها يمكن للدولة ان تعيد تحديد الحد الأدنى للأجور وفق التغيرات الجديدة .

تحويلات المغتربين بتتم عبر البنوك و الصرافات و الجهات الرسمية ، يعني الدولار بكون متوفر .

حصائل الصادر حتجي راجعة بالطرق الرسمية مافي زول بدسها .

Salim Alamin