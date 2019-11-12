سالم الأمين: لازم نحرر الدولار عشان سعر الصرف يستقر، لازم نرفع الدعم عشان تحصل الوفرة

ما ممكن نكون عايزين دولة ليبرالية حديثة ، ونكون متمسكين بشيوعية واشتراكية الصرف ، عايزين نأكل الكيكة ونحتفظ بيها .!!
لازم نحرر الدولار عشان سعر الصرف يستقر ، لازم نرفع الدعم عشان تحصل الوفرة ، لازم نفرض جمارك عالية على السلع الكمالية ، لازم الضرائب تكون حقيقية علي الرأسمالية البتدفع الفتات .
بعدها نعيد تقييم الحد الأدنى للأجور ، و ندعم الإنتاج الزراعي و الحيواني و الصناعي . و نفتح البلد على مصراعيها للتصدير لدول الجوار .
و نعمل أسواق إقليمية ضخمة في الشرق و الغرب .
اذا قدرنا نوفر كهرباء ممكن نسيطر على غذاء و احتياجات دول الجوار الأفريقي .
و في فترة وجيزة اقتصادنا حيقفز قفزات عالية ، و سيرتفع دخل الشخص و تقل البطالة .
غير كدا حنظل دولة متخلفة ، كل سنة نطلع مظاهرات و نغير في الحكومات لانها ما قادرة تجيب لينا بنزين مجان و رغيف مجان ، لأنه عرب الخليج رفضوا يتصدقوا علينا .
كلام حار ، لكن والله هو المخرج الوحيد لينا .
تحرير العملة وتوحيد السعر الرسمي والسوق الاسود ، صح بيعمل فوضى مؤقتة و بترتفع أسعار الدولار و الأسواق .
لكن بعد فترة بيستقر السعر ، ودا بساعد اي تاجر أو مستثمر يكون عنده خطة واضحة طويلة الأجل ، بساعد البنوك تتشجع لتمويل المنتجين لفترات طويلة لضمان استقرار العملة .
بعدها يمكن للدولة ان تعيد تحديد الحد الأدنى للأجور وفق التغيرات الجديدة .
تحويلات المغتربين بتتم عبر البنوك و الصرافات و الجهات الرسمية ، يعني الدولار بكون متوفر .
حصائل الصادر حتجي راجعة بالطرق الرسمية مافي زول بدسها .
Salim Alamin
4 تعليقات
كلامك سمح تب قاطع القول لكن كان تقولوا زمان قبل الناس تواجه الرصاص وتموت فطيسة سااااكت
ول بطنك طمت من قحت
في الحالتين الله يرحم موتانا وجميع موتي المسلمين
يا ربي دا حلم ولا علم ؟
أيوة
ولماذا ثار الشعب ضد النظام السابق ؟
أليس من أجل الإرهاصات التي أشارت لرفع الدعم ؟
لا بالله , طيب الخلا الناس تطلع و تسقط الكيزان شنو غير حكاية رفع الدعم دي , جربوه يا اوباش اليسار و شوفو , المرة دي كمان ناس الموت ديل هم الحيمرقو عليكم ,