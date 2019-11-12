قصة قصيرة جداً

دخل الضابط الشاب علي قائده العظيم بالأكاديمية العسكرية و حياهُ باحترام قائلاً: “سعادتك المجموعة البحثية أكملت موضوعها حول الجيش والسياسة وتريد أن ترفع التمام”، نظر الضابط العظيم في وجه الضابط الشاب لدقائق مرت عليه دهرا وقال:” لا ترفعوا التمام حتى يرفعوا الدعم”.

قال الشاهد ويبقى الصراع مفتوحاً ما بين القوة والشرعية حتى ينتقل السودان من مربع (الحالة) الى مربع الوطن.

حسين خوجلي