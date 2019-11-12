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قال الشاهد ويبقى الصراع مفتوحاً ما بين القوة والشرعية حتى ينتقل السودان من مربع (الحالة) الى مربع الوطن

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حسين خوجلي

قصة قصيرة جداً

دخل الضابط الشاب علي قائده العظيم بالأكاديمية العسكرية و حياهُ باحترام قائلاً: “سعادتك المجموعة البحثية أكملت موضوعها حول الجيش والسياسة وتريد أن ترفع التمام”، نظر الضابط العظيم في وجه الضابط الشاب لدقائق مرت عليه دهرا وقال:” لا ترفعوا التمام حتى يرفعوا الدعم”.
قال الشاهد ويبقى الصراع مفتوحاً ما بين القوة والشرعية حتى ينتقل السودان من مربع (الحالة) الى مربع الوطن.

حسين خوجلي

1 تعليق

حسين محمود 2019/11/13 at 9:37 ص

حسين خوجلي دع عنك حديث الفتنة، وإن ورابت القول. فالسودان في غنى عن رفع التمام،ولو رفع الدعم. قد جربنا رفع التمام قبل ذلك، وكان ما انت به عليم، ورفع التمام مات بسسبه شيخك غما وحزنا، بعد أن كان عرابه.

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