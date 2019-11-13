محمد السر: أراهن الجميع بسقوط حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير حد اقصى في ابريل من العام 2020م

بعد ايقاف التبرعات والدعومات المالية بسبب الحديث السلبي عن الدول التى تساند السودان من حكومة قوى الحرية والتغيير.
وبعد دفع الاتحاد الاوروبي 55 مليون دولار وهذا تبرع كبير جدا للاتحاد الاوروبي لحمدوك وحكومته الانتقالية وده حدهم واقصي ما يقدموه.
أراهن الجميع بسقوط حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير حد اقصى في مارس او ابريل من العام 2020م، وسيتم الإعلان عن انتخابات في غضون عام واحد بعد استلام الجيش الحكومة من قحت.
مالم يحدث ذلك وهو المخرج السليم ،،، سيأتى إنقلاب عسكري عنيف وسيعتقل الجميع عساكر ومدنيين وزجهم في المعتقلات لسنوات طويله وستقفل البلد تماما لما لا يقل عن 10 أعوام بقبضة حديدية.
محمد السر مساعد
الأربعاء ١٣ نوفمبر
5 تعليقات
أى محاولة انقلابية من أى جهة كانت سيكون مصيرها الفشل وستكون محاولة انتحارية لمن يقوم بها, عهد الانقلابات العسكرية انتهى و هو مرفوض داخليا و خارجيا , وستتم محاصرة أى محاولة انقلابية حتى تلفظ أنفاسها , وقد يحدث تتدخل عسكرى خارجى لاجهاضها, فعلى كل من لديه مثل هذه الخطط أن يراجع حساباته جيدا.
البعض يصاب بأمراض في بطنة عندما تذكر الإنتخابات هذا هو البعبع الإنتخابات هذا العره حمدوك يطلب بقاء اليوناميد الي 2021 هل هذا شخص سوي وعاقل إلا إذا كان ذو غرض أو هو ممكن مبعوث وعميل لا أشك في ذلك هذا شي لا تسنده إلا العمالة والارتزاق كما تعود وتعودت قحت وغيرها من رجرجة الحركات الذين باعوا البلاد بثمن بخس لكن هنالك مفاجآت لم يحسبوا لها مفاجآت سارة ستلقي بهؤلاء في غيابت الجب وخيرا فعل بنا الزمن لنعرف من هم هؤلاء الذين كانوا يدعون المعارضة وانكشف كل شي للناس الآن وعرفهم الجميع وعرف انهم وطنهم هو الخمر وان كان النظام السابق فيه فساد لكنه لم ولن يخون وطنه ولم يرتمي في أحضان أي عدو وهذا يشهد به الأعداء للنظام السابق والا لما تأمرت كل الدنيا عليه وهذا يثبت صدق ما نقول كانت هناك مسالب لكن ليس خيانة وعمالة ومن ماتوا في حروب السودان شهداء لا يفرطوا ولن يفرطوا في بلادهم المفاجأة قادمة لن تخطر علي بال أحد
صدقني عهد الانقلابات ولي بلا رجعة في هذا البلد و لكن لا استبعد الحرب الأهلية خاصة مع سعي البعض لسرقة الثورة والانفراد بها والسعي للتمكين الجديد
مقولة إن عهد الانقلابات انتهى ، يذكرني أيام الإنقاذ عندما كانوا يقولون : ومن البديل ؟
ومقولة عهد الانقلابات انتهى هو ما يجعل القحاطة ينامون قريري العين،ولا نامت أعينهم الجبناء
كل ذلك علمه عند ربي
والله يشهد كنا نتمنى نجاح حمدوك من أجل عيون أهلنا ، ولكن ليس بالأمنيات ترتقي الشعوب
طواف.. كوز بامتياز