محمد السر: أراهن الجميع بسقوط حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير حد اقصى في ابريل من العام 2020م

بعد ايقاف التبرعات والدعومات المالية بسبب الحديث السلبي عن الدول التى تساند السودان من حكومة قوى الحرية والتغيير.

وبعد دفع الاتحاد الاوروبي 55 مليون دولار وهذا تبرع كبير جدا للاتحاد الاوروبي لحمدوك وحكومته الانتقالية وده حدهم واقصي ما يقدموه.

أراهن الجميع بسقوط حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير حد اقصى في مارس او ابريل من العام 2020م، وسيتم الإعلان عن انتخابات في غضون عام واحد بعد استلام الجيش الحكومة من قحت.

مالم يحدث ذلك وهو المخرج السليم ،،، سيأتى إنقلاب عسكري عنيف وسيعتقل الجميع عساكر ومدنيين وزجهم في المعتقلات لسنوات طويله وستقفل البلد تماما لما لا يقل عن 10 أعوام بقبضة حديدية.

محمد السر مساعد

الأربعاء ١٣ نوفمبر