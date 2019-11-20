عاطلات ـ الجزيرة – عبد الله المرزوق صحيفة المرصد
الكاركتير الموجه ده للتقليل من دور ستات البيوت والأمهات المربيات والدعوه للخروج من البيت ومن الحصن الذي نحن فيه ليسهل على الذئاب اصطيادنا خروج البنت للعمل والاختلاط بالرجال يقلل من حياىها دور الأم في البيت مهم وخروجها للعمل يزيد من المشاكل الزوجيه واهمال الاولاد وتربيتهم هذا عن العمل فقط ولاكن العلم مهم جدا للمراه ويجب أن تحصل عليه بالطرق المتوفره من الجامعات غير المختلطه وحتى الدراسات العليا يمكن ان تحصل عليها عبر التعليم عن بعد والله المستعان
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1 تعليق
الكاركتير الموجه ده للتقليل من دور ستات البيوت والأمهات المربيات والدعوه للخروج من البيت ومن الحصن الذي نحن فيه ليسهل على الذئاب اصطيادنا
خروج البنت للعمل والاختلاط بالرجال يقلل من حياىها
دور الأم في البيت مهم وخروجها للعمل يزيد من المشاكل الزوجيه واهمال الاولاد وتربيتهم
هذا عن العمل فقط
ولاكن العلم مهم جدا للمراه ويجب أن تحصل عليه بالطرق المتوفره من الجامعات غير المختلطه وحتى الدراسات العليا يمكن ان تحصل عليها عبر التعليم عن بعد
والله المستعان