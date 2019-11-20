تعاون سوداني فرنسي لتحسين نسل الضأن

اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علم الدين عبدالله أبشر على تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والعام في مجال تنمية صادرات الثروة الحيوانية لتحسين نسل الضأن الصحرواي عبر التجربة البحثية.

جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة (فولتريز) الفرنسية للحلول المتكاملة برئاسة جون جوكس مدير مشروع نسل الضأن الصحراوي بالسودان.

وقال دكتور أحمد إبراهيم عضو وفد الشركة إن تعاون ودعم الوزارة تكلل بنجاح التجربة التي ادت إلى تحسين اللحوم في زيادة انتاجها وجودتها إضافة إلى تحسين الجلود، مؤكدا أن هذه التجربة في طريقها للتطبيق بغرض الصادر.

وأشار إلى اهتمام الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية خاصة تحسين نسل الضأن الصحراوي.

وأوضح د. إبراهيم أن فرنسا قدمت مساهمة لإنشاء معمل بيطري بتكلفة ٤٠٠ ألف دولار، معلناً عن بشريات لتنمية القطاع وخلق فرص كبيرة في مجال تحسين نسل الضأن والمساعدة في الدخول في الصناعات التحويلية للجلود.

وأمن اللقاء بالإسراع في انفاذ مثل هذه المشاريع من أجل الصادر لرفد الخزينة بالعملات الصعبة.

سونا