آلية الامنية توقف تسرب الجازولين والدقيق

كشف والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أن الآلية التي كونتها ولاية الخرطوم من الاجهزة الامنية لمراقبة انسياب السلع المدعومة تمكنت من الحد من عمليات تسرب الوقود والدقيق.

وقال الوالي عقب اطلاعه على التقرير الميداني إن المشكلة كانت تتمثل في عدم التزام شركات الوقود بتوريد الكميات المستلمة من المصفاة غير أن الضوابط التي الزمت بها الولاية الشركات والرقابة المشددة من المصفاة وحتى تنك العربة أدت الى تجاوز هذه المشكلة علما بان حصة الولاية اليومية من الوقود تبلغ (٣٥٠٠) متر مكعب جازولين يوميا و(٢٩٠٠) متر مكعب بنزين يوميا.

وفيما يتعلق بالدقيق أوضح والي ولاية الخرطوم انه كان هناك فرق بين الدقيق المستلم من المطاحن والدقيق الذي يصل للمخابز ومن اول حملة وفي عشرة ايام فقط تم ضبط (٥٠) الف جوال دقيق مهرب تقدر قيمتها ب (٢٩) مليار جنيه.

وفيما يلي الغاز أوضح والي ولاية الخرطوم أن هناك عملا جاريا لمعالجة معوقات توفير غاز المخابز عبر آلية الضبط والمتابعة. كما كشف الوالي عن مبادرة من اساتذة جامعة الخرطوم لتنفيذ حملة نظافة لشوارع الخرطوم وازالة الاتربة والمخلفات التي تعوق حركة السير.

سونا