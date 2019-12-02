امين حسن: السودان لن ينهار

السيد رئيس الوزراء حمدوك قال لصحيفة الإندبندت البريطانية ان الدولة سوف تنهار مالم يرفع اسم السودان من القائمة..نتمنى ان ينجح مسعاه فيما يسعى اليه فى رحلته الأمريكية..لكن فليعلم ان الاسم ظل هنالك لأكثر من عقدين من الزمان وصمدت الدولة…ونبشره بأن الدولة لن تنهار وسوف تصمد لأن رجالا مثل علاء الدين إعتادوا ان يفدوها بالنجيع الغالى وهم لا يزالون هنالك.. ولا تزال الهمم هى ذات الهمم والولاء هو ذات الولاء.

امين حسن عمر