امين حسن: السودان لن ينهار

السيد رئيس الوزراء حمدوك قال لصحيفة الإندبندت البريطانية ان الدولة سوف تنهار مالم يرفع اسم السودان من القائمة..نتمنى ان ينجح مسعاه فيما يسعى اليه فى رحلته الأمريكية..لكن فليعلم ان الاسم ظل هنالك لأكثر من عقدين من الزمان وصمدت الدولة…ونبشره بأن الدولة لن تنهار وسوف تصمد لأن رجالا مثل علاء الدين إعتادوا ان يفدوها بالنجيع الغالى وهم لا يزالون هنالك.. ولا تزال الهمم هى ذات الهمم والولاء هو ذات الولاء.
امين حسن عمر
2 تعليقان
نفس ايام ما قبل رحيل البشير..نفس الخطوات..وحمدوك زاد الطين بله..وقال سوف تنهار قريبا..مرات بديت اشك ان هؤلاء البشر عملاء..عايزين اخربو البلاد بتصريحات من وزراء وكبيرهم كلها ضد الدوله….وقياده العسكري اخر من يتحرك لغايه ما تكتم تب…..
البرهان التق فيها بهناك واقول حنحميها حنشيلا والفاشل حمدوك والوزراءبتاعنو اقولو حتنهار