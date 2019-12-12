الصادق الرزيقي يستقيل من رئاسة تحرير صحيفة الصيحة

توضيح بخصوص صحيفة الصيحة

✍ أثير الكثير من اللغط صباح اليوم عن تنازل حميدتي من صحيفة الصيحة لصالح قحت واخرون روجوا لبيجو منعم سليمان بأختياره رئيساً للتحرير وغيرها من الشائعات وهذه هي الحقيقة واي حديث اخر غير هذا يندرج في إطار الشائعات والاكاذيب .

🔅 لم يتم التنازل عن صحيفة الصيحة لأي جهة من الجهات لا هبة ولا رهن ولا بيع ولا شراء ولا غيرها .

🔅 لم يتم أختيار لا بيجو لا كومر لا ترلة ولا منعم سليمان لرئاسة التحرير

🔅 وزارة الإعلام لا علاقة له بالتغييرات الإدارية داخل الصحيفة وهذا شأن داخلي الملاك والمساهمون فقط .

🔅 تم فعلاً تغيير طفيف في الطاقم الإداري للصحيفة شمل ” الصادق الرزيقي ، يوسف عبد المنان ” بأرادتهم من الصحيفة .

🔅 تم إختيار الدكتور مصطفي عبد النبي رئيساً لمجلس الإدارة وسيتم إختيار رئيس تحرير جديد للصحيفة .

🔅 كافة الصحفيين والكتاب والمحررين والموظفيين والإدارات المالية والادارية وكل طاقم الصحيفة باقين في إماكنهم .

وهذا ما لزم التوضيح

الصحفي إبراهيم بقال سراج