النيلين
فيسبوك

بعض الاثيوبيين بدا مصدوما وغير مصدق لبعض الحملات على مواطنيهم بالخرطوم

1

التقيت مجموعة من الاصدقاء الاثيوبيين ؛ نخب وعوام ؛ إستفسرتهم وإستفسروني ؛ ناقشت وتقصيت عما تحت هدوء احوالهم ؛ أقروا بصعوبات لكن لاحظت ان كفة ثقتهم في العبور راجحة قلت وقد لاحظت وربما للمرة الاولى ان تركيزهم على مستقبل الانتقال بالسودان عالي وان تتبعهم لأخبار السودان معدلاته في تصاعد ؛ لاحظت ان بعضهم وقد عرض صورا لبعض الحملات على مواطنيهم بالخرطوم بدا مصدوما وغير مصدق نظرا لوضعية السودان في منقولاتهم الشفاهية ؛ اكتفيت بالصمت ؛ واما اعظم ما شدني فكان الفصل البين عندهم بين التهارش السياسي واصطكاك المواقف وإستمرار جهد العمل والتطوير ؛ طفت كل المناطق حتى تخوم جيبوتي والصومال ولاحظت ان الارض في كل صقع تنبت ابنية وطرق عالية الجودة ؛ بعضها عبرته قبل سنوات وعدت فوجدته كان في اول المفتتح ؛ لا اخفي احساسي بالغيرة وعشمي العريض في ان ينتقل اهلنا بالسودان حكاما جدد ومعارضة جديدة لذات الوضع ان نختلف ونتخاشن لكن نبني ونطور.

محمد حامد جمعة


شارك الموضوع :

1 تعليق

ودالبدوي 2019/12/14 at 9:32 ص

إثيوبيا تتعامل مع ‏السودانيين بالقانون مئات السودانيين في السجون الاثيوبية قبل فترة قليلة اعتقل اثنين من السودانيين لأنهم دخلوا 400 متر بالخطأ داخل أثيوبيا ‏ولازالوا في السجن حتى اليوم الاثيوبيين يحتلون مناطق كبيرة في العاصمة السودانية وطبعا الفشقه حتى حظيره الدندر احتل جزء أم منها وبنوا مراكز لشرطتهم
ابي احمد جاء للسودان واطلق سراح كل السجناء الأثيوبيين وعاد والآن يرفض إطلاق سراح السودانيين حسب قوله انه يحترم قانون بلاده
فمتي تحترمون قانون بلادكم ايه السودانيين؟؟؟؟😭

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.