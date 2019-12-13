بعض الاثيوبيين بدا مصدوما وغير مصدق لبعض الحملات على مواطنيهم بالخرطوم

التقيت مجموعة من الاصدقاء الاثيوبيين ؛ نخب وعوام ؛ إستفسرتهم وإستفسروني ؛ ناقشت وتقصيت عما تحت هدوء احوالهم ؛ أقروا بصعوبات لكن لاحظت ان كفة ثقتهم في العبور راجحة قلت وقد لاحظت وربما للمرة الاولى ان تركيزهم على مستقبل الانتقال بالسودان عالي وان تتبعهم لأخبار السودان معدلاته في تصاعد ؛ لاحظت ان بعضهم وقد عرض صورا لبعض الحملات على مواطنيهم بالخرطوم بدا مصدوما وغير مصدق نظرا لوضعية السودان في منقولاتهم الشفاهية ؛ اكتفيت بالصمت ؛ واما اعظم ما شدني فكان الفصل البين عندهم بين التهارش السياسي واصطكاك المواقف وإستمرار جهد العمل والتطوير ؛ طفت كل المناطق حتى تخوم جيبوتي والصومال ولاحظت ان الارض في كل صقع تنبت ابنية وطرق عالية الجودة ؛ بعضها عبرته قبل سنوات وعدت فوجدته كان في اول المفتتح ؛ لا اخفي احساسي بالغيرة وعشمي العريض في ان ينتقل اهلنا بالسودان حكاما جدد ومعارضة جديدة لذات الوضع ان نختلف ونتخاشن لكن نبني ونطور.
محمد حامد جمعة
1 تعليق
إثيوبيا تتعامل مع السودانيين بالقانون مئات السودانيين في السجون الاثيوبية قبل فترة قليلة اعتقل اثنين من السودانيين لأنهم دخلوا 400 متر بالخطأ داخل أثيوبيا ولازالوا في السجن حتى اليوم الاثيوبيين يحتلون مناطق كبيرة في العاصمة السودانية وطبعا الفشقه حتى حظيره الدندر احتل جزء أم منها وبنوا مراكز لشرطتهم
ابي احمد جاء للسودان واطلق سراح كل السجناء الأثيوبيين وعاد والآن يرفض إطلاق سراح السودانيين حسب قوله انه يحترم قانون بلاده
فمتي تحترمون قانون بلادكم ايه السودانيين؟؟؟؟😭