ناس الإنقاذ شبكونا الثورة دي شيوعية تجمع المهنيين كله شيوعيين وسقط النظام وأهدت الإنقاذ للحزب الشيوعي الثورة هدية مجانية بتضخيمه !!
ناس قحت شابكننا الحشود الهادرة التي طلعت اليوم طلعها المؤتمر الوطني !!.
يا ناس قحت دي شهادة منكم ان المؤتمر الوطني يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وأن عضويته الكبيرة هذه ليست نفعية فقد خرجت معه بعد أن فقد السلطة وحزب بهذه الإمكانيات التنظيمية والجماهيرية لن يستسلم لقرار الحل الجائر ! فهل من عقلاء في قحت يفهمون هذه النتيجة .
د. محمد علي الجزولي
5 تعليقات
الفكرة لا تحل ولا تصادر..
الزحف الأخضر اصابة الجميع داخليا وخارجيا بالزهول بالاخص قحت وجدادها.الان هم تحت تأثير الصدمة الشديدة
بريد ٠هل افاق جميل بثينة والمدقق الإملائي
من هول الصدمة..😂
الصدمة فى خيلك يا ود بندة فى القيادة العامه خرجوا 9 مليون من الشعب السودانى مسلمين ومسيحين ومن عرق ودين
ضد المؤتمر الوطنى وصدقنى تانى لا وجود لكم فى حكم هذه البلاد تشموها قدحة وبنفسك تذوقتم طعم المدنية التى
كثير من الشباب الشرفاء ماتوا من اجلها لم يعتدى عليكم احد طلعتوا ورجعتوا سالمين الى بيتكم اشكر حمدوك واشكر شباب الثورة
نساء ورجال جعلوا هذا ممكن فى بلاد مغتصبة 30 سنه من قبل تجار الدين القتلة الفاسدين ورئيسكم مدان من قبل القضاء
بالفساد والثراء الحرام بكره نفكك حزبكم ويصبح المؤتمر الوطنى ماضى مشؤوم فى تاريخ امتنا العظيمة
البلد محتاجة تعقُلَّكم أنْتُّم ومنابِرَكُمْ
یا دکتور الناس دی مابتفهم لانهم طافشین من المغرب یصحو جزء من النهار فقط
افهم ناس في الثورة العنلاقة المجيدة هم وبالترتيب
عرمان
الحلو
عقار
يليهم عبد الواحد
اركو مناوي
ثم سلفا كير ميار ديت
وبعده نائبه السابق مشار
واخيرا حميدتي
اما انتم يا جميل بثينة فأوهام سيتم طحنكم جيدا عندما يحين وقت تصفيتكم