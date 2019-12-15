ناس الإنقاذ شبكونا الثورة دي شيوعية تجمع المهنيين كله شيوعيين وسقط النظام وأهدت الإنقاذ للحزب الشيوعي الثورة هدية مجانية بتضخيمه !!

ناس قحت شابكننا الحشود الهادرة التي طلعت اليوم طلعها المؤتمر الوطني !!.

يا ناس قحت دي شهادة منكم ان المؤتمر الوطني يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وأن عضويته الكبيرة هذه ليست نفعية فقد خرجت معه بعد أن فقد السلطة وحزب بهذه الإمكانيات التنظيمية والجماهيرية لن يستسلم لقرار الحل الجائر ! فهل من عقلاء في قحت يفهمون هذه النتيجة .

د. محمد علي الجزولي

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