إسحاق: قحت تشنق نفسها وهي مشغولة بالبل والحل.. والدولار يصل تسعين جنيهاً

وكل طرف يشحذ سكينه

وجلسة الجمعة.. الجلسة الشيوعية لتقييم المسيرة.. ما تصل إليه هو ..

الفزع..

وأنه لا بد من خطة لابتلاع الناس في الفترة القادمة..

والجلسة الشيوعية تنتهي بأن قحت .. يجب أن تضرب بأسرع فرصة..

المتحدث قال..

( ) As soon as possible

والمدهش .. أن الجلسة تقول إن قحت تحفر قبرها بيدها

لكن الحديث عن ضرب قحت يجعل العيون تلتفت بحثاً عن حليف..

والبحث عن حليف يتجه إلى خطة لابتلاع موسى هلال..

ثم ابتلاع حميدتي.. .. ومن خلاله.. ابتلاع المجلس العسكري..

ثم ابتلاع لجان المقاومة..

ثم ابتلاع الشعب..

والمخطط يذهب إلى

ضرورة الدعوة القوية لإطلاق سراح موسى هلال.. واستخدام المنظمات لذلك..

قالوا:

عندها .. يشعر حميدتي بالخطر.. وشعور الخطر بالرجل يجعله مطية للشيوعي.. عندها../ ولأن حميدتي هو من أركان المجلس العسكري/ يصبح المجلس هذا تحت أصابع الشيوعي..

قالوا:

وحميدتي .. كل ما قدم خدماته للشيوعي.. أصبح ذبابة في شبكة العنكبوت.. والخيوط تلتف عليه أكثر..

عندها .. يسعى الشيوعي لإطلاق موسى هلال بالفعل ..

عندها .. موسى هلال يصبح في الجيب الأيمن للشيوعي..

والمجلس العسكري في الجيب الأيسر..

والشاب الذي كان أحد أركان قحت.. / يطمع أن يكون وزيراً .. / ينقلب على قحت .. لأنها ( باعته)..

والشاب هذا.. الذي يتحدث بحماس في لقاء الجمعة.. يذهب بالحديث إلى الصادق المهدي..

ولأن دعوة الصادق لانتخابات مبكرة.. دعوة يجب أن تضرب..

وأن يستخدم الحزب إعلاميين ببطون مفتوحة لهجوم لا يتوقف على الصادق المهدي..

وحديث لا يتوقف عن أن الانتقالية.. يجب أن تكمل العام الثالث.. ثم../ مع المنظمات ومع الدولة الثرية تلك ../ تمتد إلى سنوات أخرى.

قالوا في الحديث..

لكن الناس لن يقبلوا..

وأحدهم يقول في دهشة..

حشد الأبيض أمس يعني أننا نستطيع أن نكتسح الانتخابات..

والشاب يتلقى رداً ساخراً.. لا يمكن كتابته هنا..( رد بألفاظ من النصف الأسفل..) تشرح اللعبة الطويلة التي فعلت بحشد الأبيض .. ما تفعله الكاميرا بالفتوشوب .. ثم قولهم إنه عند الانتخابات.. فإن الحزب لن يخرج إلا ( أم فكو) ..

ولإبقاء الناس لسنوات .. الحديث يذهب إلى شغل الناس بالفارغة.. وإلى نسخ لا تنتهي من .. كولومبيا

ومدهش.. أنه في الجمعة ذاتها كان أهل الصحافة يدخلون إدارات الشرطة يحذرون من أن الصحافة .. لن تصبح سوقاً للدعارة والخمور والنهب..

..

(٢)..

…

الشيوعيون في لقاء آخر قالوا..

قحت تشنق نفسها وهي مشغولة بالبل.. والحل.. والدولار يصل تسعين جنيهاً..

وأحدهم يستعيد ما كان يقال أيام البشير.. قال..:

لما كان الدولار سعره خمسون جنيهاً.. كانوا يقولون.. إن هو دخل شارع الستين.. فإن بوليس الحركة لن يوقفه.. قال.:

الآن الدولار يتجاوز التسعين.. وقحت تشعر بالخطر.. وتطلق إشاعة وهي تصور سبع شاحنات ليقول إنها مشحونة بالدولار.. متجهة إلى البنك

قالوا.. هذا يشبه إشاعة ضبط اتنين وستين مليار.. الإشاعة التي جعلت قحت تتأرجح في المشنقة..

قالوا: الناس سوف يقولون لماذا إذاً.. يصل سعر كل شيء إلى أربعة أضعاف..؟

ولما كان الشيوعي يقول إن قحت تحفر قبرها .. كانت قحت تحفر أكثر..

وقحت المشغولة بالضرب.. كانت في الساعة ذاتها تحدث دمبلاب .. بمصادرة مركز SMC..

وأمس .. وزير المالية.. يحدث المهنيين عن رفع الدعم..

وهؤلاء.. يتوسلون في ذعر..

لكن الأمر هو .. أن الوزير إن هو فعلها.. سقطت قحت.. تحت الناس..

وإن هو لم يفعل.. سقطت قحت تحت السوق..

إسحاق أحمد فضل الله

الانتباهة

