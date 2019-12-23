ماهر أبو الجوخ: توجد ثعابين وعقارب في التلفزيون وحان الوقت لاصحاح بيئة الحوش

في ندوة لجان المقاومة بشارع الفيل مساء السبت تحدثت عن وجود ثعابين وعقارب في التلفزيون والبعض اعتبره توصيف يشمل الجميع وهذا غير صحيح لانني اشهد لعدد كبير من شباب وشابات التلفزيون بالتفاني والاخلاص في عملهم في ظروف عصيبة ويكفي ما قدموه.من عمل مميز يوم الخميس 19 ديسمبر 2019م …

عليه هناك حقيقتين الاولي وجود دبايب وعقارب في الحوش (تعرفهم من سيماهم واقوالهم وافعالهم) وفئة ثانية من المظالم المتضررين من سموم تلك الدبايب والعقارب اكثر من غيرهم وكيف لا يتضرروا من تلك الدبايب والعقارب واكبر انجازات تلك الدبايب والعقارب. بث السموم واشاعة روح الاحباط والتدافع في المغانم بسجل خالي من اي تمييز الا ترصد الناجحين !! وعليهم ان يعلموا من الان فصاعدا ان لا مكان للثعابين الدبايب العقارب وحان الوقت لاصحاح بيئة هذا الحوش ليكون (حوش خالي من الدبايب والعقارب) وسيسع المكان للساعين الطامحين المظلومين لعقود داخل ذاك الحوش !!

ماهر أبو الجوخ

مدير الشؤون السياسية والأخبار بتلفزيون السودان

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