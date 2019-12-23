ماهر أبو الجوخ: توجد ثعابين وعقارب في التلفزيون وحان الوقت لاصحاح بيئة الحوش

في ندوة لجان المقاومة بشارع الفيل مساء السبت تحدثت عن وجود ثعابين وعقارب في التلفزيون والبعض اعتبره توصيف يشمل الجميع وهذا غير صحيح لانني اشهد لعدد كبير من شباب وشابات التلفزيون بالتفاني والاخلاص في عملهم في ظروف عصيبة ويكفي ما قدموه.من عمل مميز يوم الخميس 19 ديسمبر 2019م …
عليه هناك حقيقتين الاولي وجود دبايب وعقارب في الحوش (تعرفهم من سيماهم واقوالهم وافعالهم) وفئة ثانية من المظالم المتضررين من سموم تلك الدبايب والعقارب اكثر من غيرهم وكيف لا يتضرروا من تلك الدبايب والعقارب واكبر انجازات تلك الدبايب والعقارب. بث السموم واشاعة روح الاحباط والتدافع في المغانم بسجل خالي من اي تمييز الا ترصد الناجحين !! وعليهم ان يعلموا من الان فصاعدا ان لا مكان للثعابين الدبايب العقارب وحان الوقت لاصحاح بيئة هذا الحوش ليكون (حوش خالي من الدبايب والعقارب) وسيسع المكان للساعين الطامحين المظلومين لعقود داخل ذاك الحوش !!
ماهر أبو الجوخ
مدير الشؤون السياسية والأخبار بتلفزيون السودان
2 تعليقان
حلق الشنب في السودان برضو سيماهم في وجوههم وتعضده منظومة الألفاظ المتتاسبة مع حلقه.
على العموم الناس خلت الحيشان وشقة واحدة بتعمل قناة أحسن من تلفزيون السودان، أتمنى إعادة التلفزيون لفندق كما كان لعرسان أمدرمان وضيوف المسرح القومي وسيحدث هذا قريبا.
دبيب يخنقك في وشك المملس زي الحريم ده
قوم شوف شغلتك يا عاطل تفو عليك