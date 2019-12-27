المهدي يشبه رفع الدعم في ميزانية٢٠٢٠م .. بنوع من الطيور يُسمى (أم كيتي)

النصيحة .. الإمام الصادق المهدي ، ده مُعتَّق ياااااخ

قبل قليل عبر (حوار مفتوح) مع ” أ.ضياء الدين بلال” عبر قناة ( النيل الأزرق)

شبَهَ(رفع الدعم) – المفروض إيجازتهُ في ميزانية٢٠٢٠م – بنوع من الطيور يُسمى ( أم كيتي)

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يلا ده مُلخص ورصد لأبرز التعليقات :

طيرة من زمن جدو المهدي وأسي انقرضت

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تقول الأسطورة :

أن طائر الكيتي يبيض مرة واحدة في العمر ومن رأي بيضته واخذها ماتت أمه وإذا تركها مات ابوه 😂😂😂

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ام كتيتي دي طير لو لقيت بيضها لو شلتو الاسطوره بتقول يموت ابوك ولو خليتو بتقول يموت امك

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والله حقيقه قامه كبيرة يصعب تجاوزها ،خلا كل الناشطين يفتشوا كمان عن المعني هههه

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بيضة ام كتكتي كان شلتها يموت ابوك ولو خليتها تموت أمك ..هكذا تقول الحجوة الشعبية

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#كلام_الصورة

والله يالحبيبة ” د.مريم” ، اللمام ” الصادق المهدي ” فات الكُبار والقدرو ..

كيف كان سيكون حال ( المُعارضة السُّودانيِّة) إم لم يكُن بِها ؟

Aymen M Idriss

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