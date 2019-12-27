المهدي يشبه رفع الدعم في ميزانية٢٠٢٠م .. بنوع من الطيور يُسمى (أم كيتي)

النصيحة .. الإمام الصادق المهدي ، ده مُعتَّق ياااااخ
قبل قليل عبر (حوار مفتوح) مع ” أ.ضياء الدين بلال” عبر قناة ( النيل الأزرق)
شبَهَ(رفع الدعم) – المفروض إيجازتهُ في ميزانية٢٠٢٠م – بنوع من الطيور يُسمى ( أم كيتي)
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يلا ده مُلخص ورصد لأبرز التعليقات :
طيرة من زمن جدو المهدي وأسي انقرضت
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تقول الأسطورة :
أن طائر الكيتي يبيض مرة واحدة في العمر ومن رأي بيضته واخذها ماتت أمه وإذا تركها مات ابوه 😂😂😂
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ام كتيتي دي طير لو لقيت بيضها لو شلتو الاسطوره بتقول يموت ابوك ولو خليتو بتقول يموت امك
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والله حقيقه قامه كبيرة يصعب تجاوزها ،خلا كل الناشطين يفتشوا كمان عن المعني هههه
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بيضة ام كتكتي كان شلتها يموت ابوك ولو خليتها تموت أمك ..هكذا تقول الحجوة الشعبية
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#كلام_الصورة
والله يالحبيبة ” د.مريم” ، اللمام ” الصادق المهدي ” فات الكُبار والقدرو ..
كيف كان سيكون حال ( المُعارضة السُّودانيِّة) إم لم يكُن بِها ؟
Aymen M Idriss
3 تعليقات
حقوا حمدوك يكون مجلس للحكايات والأمثال الشعبية . برئاسة الحكواتي الصادق المهدي.
زي دكان ود البصير.
السودان يرى ثلاثة بيضات لطائر ام كيتى بيضه أخذها واخرى تركها فمات امه ابوه والثالثة كسرها فمات السودان وطائر ام كيتى هذا لم ينقرض بل تجسد فى حزب بنى كوز انفسهم فهم من قتل ام واب السودان ومن بعد ذلك قتلوا السودان والان يتطلعون للتنظيم العالمى لبنى كوز كى يحتويهم وبيضات ام كيتى الثلاثة هم حسن الترابى وعلى عثمان وعمر البشير
خلااااااص يعني ام كيتي دي حتوفر المواصلات ولا الرغيف بدون صفوف …ولا الدولار حيرجع 50جنيه
عالم وهم …. الحكواااتي