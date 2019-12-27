ماذا فعلت الإنقاذ عندما فشلت في تقديم عن أي حلول اقتصادية؟

واحد كان راقد في مستشفى ريفي والمساعد الطبي كل يوم يديه حقنة بنسلين ..

ولدو جاء من الاغتراب قال لازم أحول ابوي الخرطوم ..

ناس الحلة جو للزيارة والسؤال

الولد قال ليهم والله امس اكتر من عشرة دكاترة واقفين قدام سرير ابوي دا ويرطنو ساعتين…

ناس الحلة قالو ليه اها والعلاج شنو

قال ليهم ياهو البنسلين…

عندما افلست الإنقاذ عن أي حلول اقتصادية قالت نرفع الدعم

ثار الشعب ونقل الأمر لدكاترة الثورة

الدكاترة رطنو والعلاج ياهو رفع الدعم والبنسلين يا تمرجي…

د. كمال عبدالقادر

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