خالد سلك: استمرار دعم السلع الأساسية قرار تاريخي يتسق مع عظمة الثورة

القرار الذي صدر من الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير باستمرار دعم السلع الأساسية والدعوة لمؤتمر اقتصادي في مارس القادم هو قرار تاريخي يتسق مع عظمة هذه الثورة وما طرحته من شعارات ..
العدالة هي أن تنحاز الثورة لغمار الناس وأن لا تتعجل المعالجات ثقيلة الكلفة والوطأة على شعب أفقرته سنوات الشمولية الثلاثين .. عبر إعلان الحرية والتغيير بوضوح عن مبدأ المسؤولية الاجتماعية للدولة وعن دورها في كبح لجام السوق حتى لا يسحق غالب الناس تحت وطأة عجلاته …
الآن لدينا مسؤولية جماعية أن نوجه عجلة اقتصاد البلاد نحو الانتاج ونحو التركيز على طاقاتنا الداخلية ونحو الانحياز لمصالح الغالبية لا القلة .. تحدٍ آخر سنعبره بوحدتنا وارادتنا التي لا تلين.
خالد عمر يوسف
3 تعليقات
إنتو ذاتكم قربتو تتموا الثلاثين ولسة شابكننا 30 30 كرهتونا أم 30 ذاتو والصفوف زايدة والدولار زاد 15 جنيه مما جيتو والغلا وصل السما.
لو عندكم قروش ادعموا معاكم اللحمة واللبن والشاي والفول كمان.
يا طيرة انت والسلع دي مش كانت مدعومة من الاول
والله جنس استهبال
قوم يا عاطل يا وهمان شوف شغلتك وين
طيب لي حكومتكم قررت رفع الدعم من الاساس؟ عشان انت تجي تقول رضخنا لطلب الشعب