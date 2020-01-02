زول سوداني: والله البلد دي ماينفع معاها الا حكم العسكر

امبارح 25 جريمة مابين إغتصاب ومحاولة إغتصاب

وتعري وتعدي علي العربات وتهشيم زجاج

وسرقة ونهب من البضائع المحمله في الشاحنات

دي المدنيه كدا يا اخوانا؟؟؟

والله لو دي المدنيه نحن مادايرنها

لانو دي مامدنيه دي فوضي

#معقوله للدرجه دي المجتمع السوداني بقي منحل؟؟

قلوب الناس ماتت؟؟

بنات كاسيات عاريات وتقبيل واوضاع مخله عينك عينك وبدون اي خجل

خلونا من الدين الانتو اصلاً مادايرنو

رجاله وشهامه ساي

البنات ديل وين ابهاتم

وين اخوانم؟؟؟

غايتو الا يكون بنات ماعندهن اهل اصلاً

لانه بت ناس وعندها اهل مابتعمل كدا

يا تبقي مقطوعه من شجره

ياكمان اخوها خايب وزيها واحد

#والله البلد دي ماينفع معاها الا حكم العسكر

لانه دي فوضي وقلة ادب فايته الحد

انتو لو خلوكم بحريتكم بتخربو العالم

لانكم فاهمين الحريه غلط

الحريه مامعناها التعدي علي حرية الاخرين

تسرقو وتنهبو وتقلو ادبكم قدام الناس

ولا خجل ولا تعملو حساب ساي لمشاعر الناس

البتعاين ليكم دي

#شباب منحل وطائش وفاسد وفاسق

زول سوداني

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