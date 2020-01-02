داليا الياس: خلونا واقعيين وواضحين مع نفسنا.. المجتمع محتاج لإعادة هيكلة وضبط

شئنا أم أبينا التفلتات والتحرش والتفاهات البتحصل الأيام دى فى الشارع السودانى، ماعندها علاقة بالفهم الخاطئ للمدنية… وماعندها علاقة برضو بمخططات الدولة العميقة.

دى قلة أدب وعدم رباية وسوء سلوك من شفع أهلهم ما عرفوا يقوموهم ولا مراقبنهم ولا متابعين تصرفاتهم ولا زرعوا جواهم القيم والأخلاق الحميدة.

بالإضافة للفئة المعلومة من المشردين والنيقرز الموجودين من زمان بس كانوا محجمين بشوية خوف من السلطات.

والتطاول على رجال الشرطة وتعريضهم للإستفزاز الشديد بدون مبرر والإساءة والضرب وعدم الإستجابة لتوجيهاتهم أكيد حيأثر على معنوياتهم وشغلهم لأنهم بشر وأوضاعهم مزرية جداً كمان!!.

خلونا واقعيين وواضحين مع نفسنا…المجتمع محتاج لإعادة هيكلة وضبط…والأسر محتاجة تستعيد سيطرتها على أبناءها….والقانون محتاج إعادة نظر ووضع عقوبات رادعة.

اللهم هل بلغت….اللهم فأشهد

داليا الياس

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