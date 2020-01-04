صورة تجمع وزير العدل ومدير جهاز المخابرات والنائب العام في الجنينة

بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر السياسية : وجود وزير العدل ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام معآٓ ضمن وفد المهمة التي قادها الفريق أول حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الي الجنينة تؤكد ان التعاطي مع وقائع ما حدث وقضايا الأمن عموما ليس كما يسوقه ناشطون رايح ليهم الدرب ..

وأن :

⭕ التحريض علي الشرطة والقوي الأمنية غفلة .

⭕ الاختباء خلف الشماعات دفن للرؤوس تحت الرمال.

⭕ مهمة حميدتي وحمدوك في الجنينة مسار صحيح.

⭕قضايا الأمن والإستقرار لا تناقش بالترف وعدم الدراية .

⭕ ذهاب الاستقرار ذهاب للبلد بمجملها ولن نجد حتي ما نختلف حوله من سياسات أو مسارات .

Magdi Abdelazeez

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