صورة تجمع وزير العدل ومدير جهاز المخابرات والنائب العام في الجنينة

بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر السياسية : وجود وزير العدل ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام معآٓ ضمن وفد المهمة التي قادها الفريق أول حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الي الجنينة تؤكد ان التعاطي مع وقائع ما حدث وقضايا الأمن عموما ليس كما يسوقه ناشطون رايح ليهم الدرب ..
وأن :
⭕ التحريض علي الشرطة والقوي الأمنية غفلة .
⭕ الاختباء خلف الشماعات دفن للرؤوس تحت الرمال.
⭕ مهمة حميدتي وحمدوك في الجنينة مسار صحيح.
⭕قضايا الأمن والإستقرار لا تناقش بالترف وعدم الدراية .
⭕ ذهاب الاستقرار ذهاب للبلد بمجملها ولن نجد حتي ما نختلف حوله من سياسات أو مسارات .
Magdi Abdelazeez
2 تعليقان
الجيش انزل الشارع واملا القحط دق وسيطان مافي حل
والله يا اخونا من اليوم ربما تاني ما أهاجم وزير العدل القال سيره المريسه
والسبب في الصورة دي بحنن
الزول ده ظاهره عليهو خوفه جد..ممكن حسي بفكر اقدم استقاله وافر بجلده
أي زول عاقل ما احارب دين الله لانو ربنا حاحاربوا