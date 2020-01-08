رشان أوشي: عندما كان يتقاضى وزير الإعلام الحالي راتبه ..ككاتب في صحيفة الخرطوم المملوكة لجهاز الأمن

عندما كان يتقاضى وزير الإعلام حاليا راتبه ..ككاتب راتب في صحيفة الخرطوم المملوكة لجهاز الأمن والباقر احمد عبدالله ، لم يكن يعلم انها من مال الشعب ؟

في العام ٢٠١٤ وحينما إحتدم الجدال حول الحريات الصحافة نظم المؤتمر الوطني ندوة بعنوان ( الحريات الصحفية بين المسؤولية والمهنية ) …

وجلس علي منصة الحديث الأستاذ فيصل محمد صالح ( في دار المؤتمر الوطني ) والأستاذ ضياء الدين بلال وياسر يوسف أمين الإعلام يومها ….جنبا الى جنب مع سدنة التمكين ..

هل من الأخلاق ان يقبل ا.فيصل ان تضع التاتشرات المدججة بالدوشكا يدها على صحف وتطرد صحافيين ؟.

رشان أوشي

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