زهير السراج: الاجراءات يجب ان تشمل المزيد من الصحف واجهزة الاعلام المسروقة من الشعب

لذين يتحدثون عن انتهاك حرية التعبير بسبب الاجراءات الاخيرة التى طالت بعض الصحف لا يدركون ان الاموال التى اشترت ومولت بها سرقت من مال الشعب، ولقد ارغم اصحابها على بيعها، وقريبا جدا ستظهر الحقيقة الغائبة وسيكون لى باذن الله حديث طويل حول هذا الموضوع، خاصة اننى كنت اول من طالب باتخاذ هذه الاجراءات التى يجب ان تشمل المزيد من الصحف واجهزة الاعلام المسروقة من الشعب.
تحديث: الاجراء الذى اتخذ مشروع قانونا لانه تحفظ وليس مصادرة الى حين البت فيه بقرار قضائى نهائى. لا مجال للمزايدة على قانونية الفعل !.
كنت شريكا فى صحيفة (السودانى) وارغمت على بيع نصيبى والا زج بالاستاذ محجوب عروة فى السجن، فاضطررت للتخلى عن اسهمى بمبلغ ضئيل مقابل حرية الاستاذ محجوب !
زهير السراج
5 تعليقات
شوف استاذ الصاح دا صاح والغلط دا غلط كون يتم ايقاف الجريده بالطريقه دي غلط بمعنى الكلمه خلوها عن طريق القضاء مش عن طريق قرار اداري عشان ما تخمونا ساي (حريه سلام عداله) وتضربو بيها الحيطه الشعارات دي
والله الذي لا اله غيره لم ار منافقا ومتنطعا ووقحا في الاعلام مثلك و بافتخارك بالدعوة لاغلاق وسائل الاعلام التي تخالفك الراي الا دليل ساطع انت من المطبالتية الجدد ولكل نظام مطبالتية يقلبون له الحقائق
صحفي تافه و بليد لأنك أثبت بأن وقوفك مع القرار ناتج عن غبن شخصي،
لو لم تكن تنوي تبيع لا يفترض بك القبول بالبيع و لو سجنوا محجوب عروة مدى العمر،
ولو كنت ذو مبادئ لوقفت ضد الحجر على حرية الصحافة و الإعلام مهمها كانت المبررات و المسوغات
يعنى محجوب عروة اخو الفاتح عروة العضو المنتدب لشركة زين والمندوب السابق بالامم المتحدة اخو ماحل مشكلتو وجيت حليته انت يا الشهم
يا استاذ سراج لابد من تفكيك المؤتمر الوثنى اينما كان صحف قنوات شركات ومؤسسات اى شئ كان يمول
من قبل اخوان الشيطان الشعب السودانى الشريف الذي نهب وقتل مع هذه القرارات التى ترد للشعب ما سلب
منه وخليك من كلام بنى كوز ومن تابعهم القانون فوق الجميع لا ترحموا احد نهب او قتل او اجرم فى حق الشعب
والسودان حرية سلام وعدالة ولا عزاء لبنى كوز