زهير السراج: الاجراءات يجب ان تشمل المزيد من الصحف واجهزة الاعلام المسروقة من الشعب

لذين يتحدثون عن انتهاك حرية التعبير بسبب الاجراءات الاخيرة التى طالت بعض الصحف لا يدركون ان الاموال التى اشترت ومولت بها سرقت من مال الشعب، ولقد ارغم اصحابها على بيعها، وقريبا جدا ستظهر الحقيقة الغائبة وسيكون لى باذن الله حديث طويل حول هذا الموضوع، خاصة اننى كنت اول من طالب باتخاذ هذه الاجراءات التى يجب ان تشمل المزيد من الصحف واجهزة الاعلام المسروقة من الشعب.

تحديث: الاجراء الذى اتخذ مشروع قانونا لانه تحفظ وليس مصادرة الى حين البت فيه بقرار قضائى نهائى. لا مجال للمزايدة على قانونية الفعل !.

كنت شريكا فى صحيفة (السودانى) وارغمت على بيع نصيبى والا زج بالاستاذ محجوب عروة فى السجن، فاضطررت للتخلى عن اسهمى بمبلغ ضئيل مقابل حرية الاستاذ محجوب !

زهير السراج

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