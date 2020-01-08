اللهم اهد عبادك البرهان وحميدتي وحمدوك للخير وادفع بهم الشر

نبارك للجنة ازالة التمكين انتصارها على القرآن الكريم !
سيكتب التاريخ للبرهان وحميدتي وحمدوك ان صوت القرآن الكريم الذي يتلى ٢٤ ساعة بلا توقف من ٢٠ سنة ؛ قد تم ايقافه واسكاته في عهد رئاستهما وبلجنة من تعيينهما .
التحية للجنة ازالة التمكين في انتصارها على كتاب الله !
لا أدري لمن تنتمي القوة التي اغلقت بث القرآن من اذاعة الفرقان ١٠٢ وكيف ستقابل ربها ؟
كان يمكن ان يستمر البث وتغير الادارات ويصنع كل شيء ؛
لكني متأكد ان هنالك من يقود حكومة حمدوك و ق.ح.ت الى حتفها بمواجهة دين الشعب السوداني .
اللهم اهد عبادك البرهان وحميدتي و حمدوك للخير وادفع بهم الشر .
Garig Km
1 تعليق
بسم الله
ننصح المجلس العسكري التدخل الفوري وايقاف لعب العيال هذا او الفرار بجلده…. الغضب الشعبي الكاسح قادم لا محالة لا احقدر عليه برهان ولا حمدتي وان طالت قوتهم….. وهو محملكم المسؤوليه لأنه اساسا لا يعترف بقحط…. اني محذركم من غضب الشعب ولا ينفع الندم….وده احسبه غضب للله صااااافي….واحسبها شهاده صااافيه بحول ربها……ارجعوا للتاريخ