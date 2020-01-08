اللهم اهد عبادك البرهان وحميدتي وحمدوك للخير وادفع بهم الشر

نبارك للجنة ازالة التمكين انتصارها على القرآن الكريم !

سيكتب التاريخ للبرهان وحميدتي وحمدوك ان صوت القرآن الكريم الذي يتلى ٢٤ ساعة بلا توقف من ٢٠ سنة ؛ قد تم ايقافه واسكاته في عهد رئاستهما وبلجنة من تعيينهما .

التحية للجنة ازالة التمكين في انتصارها على كتاب الله !

لا أدري لمن تنتمي القوة التي اغلقت بث القرآن من اذاعة الفرقان ١٠٢ وكيف ستقابل ربها ؟

كان يمكن ان يستمر البث وتغير الادارات ويصنع كل شيء ؛

لكني متأكد ان هنالك من يقود حكومة حمدوك و ق.ح.ت الى حتفها بمواجهة دين الشعب السوداني .

اللهم اهد عبادك البرهان وحميدتي و حمدوك للخير وادفع بهم الشر .

Garig Km

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