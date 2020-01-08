رفيدة ياسين: الكوزنة سلوك ممكن يصيب الناس من خلفيات مختلفة

غريب جدا أَن كثيرين ممن يرفعون شعارات الحرية والعدالة يسقطونها عن أنفسهم في أولى اختبارات التطبيق،

الكوزنة فعلا ما مجرد صفات متعلقة بحزب أو تنظيم محدد بل سلوك ممكن يصيب الناس من خلفيات مختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار إذا كانت البيئة خصبة لممارسته،

الإجراءات التي تمت بحق مؤسسات إعلامية اليوم بهذه الطريقة لا تتناسب أبدا مع معايير الدولة المدنية ولا مقاييس الديمقراطية وحرية التعبير كامل تضامني مع أي زميل صحفي مهني محترم سيتضرر من هذا القرار على أي مستوى دون ارتكاب ذنب أو جرم.

أنا لن أجامل ولن أنافق ولن أسير مع موجة تنافح عن الحق..

من يثبت تورطه في أي إجراء مخالف للقانون يجب أَن تتم محاسبته بالقانون فليس بسلوك الدولة القمعية تؤتى الحقوق..

لا خير فينا إن لم نقلها..وعلى من يحتفي بتضرر زملائه أَن يتحسس مبادئه

#الحل_في_العقل

Rofayda Yassen

شارك الموضوع :



