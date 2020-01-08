الجزولي: الآلاف من الناس حيبقوا كيزان غضبة للقرآن وإغاظة لبني علمان وقحت تخم وتصر

من الغباء ما قتل !!

بالله ناس قحت ديل البفكر ليهم منو ؟!!

بعد إغلاق قناة القرآن الكريم وحل جمعية القرآن الكريم ومنع بث الأذان وصلاة الجمعة في التلفزيون أي ثورجي كان ما مصدقنا أن قحت برنامج أيدلوجي يسيطر على خطها اليسار وأن المشروع الرئيس لها هو محاربة الإسلام لا الإسلاميين !

والغباء القحتاوي ده عمل نتيجتين الأولى أن الشرفاء المصلين الساجدين التالين لكتاب الله من الثوار سينفضوا عن قحت تماما والنتيجة التانية والني هي من ثمرات غباء وحماقة قحت هي أن الآلاف من الناس حيبقوا كيزان غضبة للقرآن وإغاظة لبني علمان وقحت تخم وتصر وسلام على الشهداء في عليين !!

د.محمد علي الجزولي

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