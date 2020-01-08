الجزولي: الآلاف من الناس حيبقوا كيزان غضبة للقرآن وإغاظة لبني علمان وقحت تخم وتصر

من الغباء ما قتل !!
بالله ناس قحت ديل البفكر ليهم منو ؟!!
بعد إغلاق قناة القرآن الكريم وحل جمعية القرآن الكريم ومنع بث الأذان وصلاة الجمعة في التلفزيون أي ثورجي كان ما مصدقنا أن قحت برنامج أيدلوجي يسيطر على خطها اليسار وأن المشروع الرئيس لها هو محاربة الإسلام لا الإسلاميين !
والغباء القحتاوي ده عمل نتيجتين الأولى أن الشرفاء المصلين الساجدين التالين لكتاب الله من الثوار سينفضوا عن قحت تماما والنتيجة التانية والني هي من ثمرات غباء وحماقة قحت هي أن الآلاف من الناس حيبقوا كيزان غضبة للقرآن وإغاظة لبني علمان وقحت تخم وتصر وسلام على الشهداء في عليين !!
د.محمد علي الجزولي
1 تعليق
ننصح المجلس العسكري
التدخل الفوري وايقاف لعب العيال هذا
او الفرار بجلده….
الغضب الشعبي الكاسح قادم لا محالة
لا احقدر عليه برهان ولا حمدتي وان طالت قوتهم…..
وهو محملكم المسؤوليه لأنه اساسا لا يعترف بقحط….
اني محذركم من غضب الشعب
ولا ينفع الندم….وده احسبه غضب للله صااااافي….واحسبها شهاده صااافيه بحول ربها……ارجعوا للتاريخ