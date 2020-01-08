محمد السر: ستسقط حكومة قحت في بضع شهور لأنها لا تعمل لصالح الوطن وعلاج الداء السياسي

تحليل مجريات الأمور

من الأمور التي من الله علينا بها ،،، فتحتاج الصدق في الطرح بدون تأثير وتغليب المصلحة العليا للبلاد دوما وقبل كل شيء.

حكم البشير كان أفضل بكثير من هؤلاء القحتاويين فالجواب واضح مضمونه من عنوانه.

ستسقط حكومة قحت في بضع شهور قليلة لأنها لا تعمل لصالح الوطن وعلاج الداء السياسي الذي نخر جسم بلادنا السياسي منذ الإستقلال والى يومنا هذا.

قيام مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحد وهذه تتطلب شجاعة كبيرة وتغليب المصلحة العامة عن المصلحة الحزبية والشخصية.

بناء الدولة السودانية من خلال دستور دائم للبلاد يتم عمله بعد انتخابات برلمانية لدورة تأسيسية.

فصل السلطات التشريعية والعدلية والتنفيذية بالبلاد وحرية كاملة غير منقوصة للإعلام.

*** المكتوب أعلاه هو القاعدة الرئيسية للإنتقال بالبلاد سياسيا وبرضاء الجميع وقناعتهم … وهذا ما يرغب فيه الشعب السوداني ويحلم به ليل نهار … أما ما أراه انا أن حكومة القحتاويين هذه بعيده جدا من تحقيق هذه المعادلة السياسية الوطنية فهي تحتاج الى إرادة وتجرد والنظر الى كليات الأمور والصدق مع النفس قبل الشعب السوداني … وهذه المطلوبات لا تتوفر في أي فئة أو مجموعة او حزب مكون لقوي الحرية والتغيير.

محمد السر

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