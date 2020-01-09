طلال مدثر: بعد توفيق اوضاع قناة الشروق ستتم ايلولتها للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون

بحسب ما أتيح لي من معلومات فان الزملاء بقناة الشروق لن يضاروا…سيتم الالتزام بدفع رواتبهم لفترة التوقف.. ستتشكل لجنة لتسوية حقوقهم عن الفترة الماضية وسيتم استيعاب المهنيين منهم ضمن كادر القناة الجديد بعد توفيق اوضاعها وايلولتها للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وهو الخيار الذي ارتضاه مجلس ادارة القناة وملاك الاسهم “70٪ جمال الوالي.. 15٪ المدير العام الفريق السر.. 15٪ نائب المدير العام علي المبارك” بعد تخييرهم بين امرين.. سداد كامل منصرفات التاسيس والتشغيل الحكومية التى حظيت بها القناة طوال السنوات الماضية وبنفس العملة التى تسلمتها بها “الدولار” أو التنازل عنها لصالح الدولة.

طلال مدثر

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