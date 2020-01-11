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أبو أحمد: شكرا قناة العربية

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ما قدمته العربية في حلقة اليوم
لم نكن لنستطع أن نقنع به سياسيي ما بعد ١١ أبريل ، الذين غلبهم النوم بسبب الغثيان الذي أصابهم ، وخيبة الأمل التي إعترتهم…

في لحظات الترقب والذهول وإنتظار المجهول ، لم يرو أمام أعينهم إلا قاعة تضج بالمراجعات ونقد الذات وتقييم وتقويم التجربة وطرق الحديد وهو سخن ، ومناهضة الفساد والإفساد ، في لوحة تعبر عن ممارسة ديمقراطية وشورية لا تتوفر لأي تنظيم سوداني غير الحركة الإسلامية…

كل المتشدقين والمنافحين تحت مسمى الديمقراطية والحرية التي سقطو في إمتحانها الأول ، لا تصل درجة النقد والحرية داخل أحزابهم المريضة في أفضل الحالات إلى ربع ما يمارسه الإسلاميين وما يتمتع به التنظيم الأضخم والأعمق والأقوى ، من شورى وديموقراطية وقبول للرأي والرأي المضاد…

شكرآ مجددآ لقناة العربية

إلى نشطاء قحت…

أرجو أن تكونو قد إستوعبتم الدرس…
كما أرجو أن تستعدو لما بعد الصمت ، فتنظيم بهذه السرية والحرية عندما يعكف شهورآ طوال لا يصرح ولا ينطق ، فأعلمو أن هذا لن يكون سوى هدوء يسبق العاصفة التي ستأتي أكثر قوة ، قبلها يجدد الإسلاميين عزيمتهم ويرتبو صفوفهم ، ويراجعو سقطات التجربة وتجربة السقوط…

عندها فلتستعدو لمقارعتنا إن إستطعتم…

إلى الأحزاب العجوزة …

أرجو أن تعو الدرس جيدآ…
وأن تفهمو جيدآ من أين يستمد الإسلاميين قوة وصلابة تنظيمهم…

إلى إخواني ، طريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرياح ، أرجو أن نسيرها أقوياء كما كنا ، أعزاء كما نود…

شكرآ قناة العربية

أبو أحمد

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1 تعليق

Abu Mohammed 2020/01/12 at 2:16 ص

سؤال الي ابو احمد
ماذا قدمت الحركه الاسلاميه للسودان يا ابو احمد؟

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