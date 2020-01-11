تعرف على ماحدث في مدني يوم السبت بالضبط

ماحدث_بالضبط

كعادة ولاية الجزيرة وكعادة مدينة ودمدني دائما في الموعد ف بدأت تتوافد الحشود منذ الصباح الباكر حتي امتلأت الساحه بهم رجالاً ونساء

شباباً وشيبا

حتي الاطفال لم يتخلفو عن الموعد

اما اهل الخلاوي والقرآن والطرق كانو في مقدمة الوفود يتدافعون للحضور ولتغبير ارجلهم في هذا الزحف المبارك وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه المدينه المباركة

تجمع الناس والهتاف عنان السماء

احتشد الناس والحماس بالادبيات الجهاديه والاغاني الوطنيه والانشادات الاسلاميه كانت حاضره تلهب الناس وتُذكر بالشهداء لنجدد العهد والبيعه

توالت الكلمات والخطابات من المنسلخين من التجمع ولجان المقاومة وخطابات لممثلي الأحزاب ولممثلي الإدارات الاهليه ولممثلي الطرق الصوفيه

حتي مواعيد انتهاء البرنامج

وانفض الجميع وهم يسيرون في موكب سلمي مهيب متحرك بشارع النيل وحتي محطة المواصلات

حشدت م تسمي بلجان المقاومه منذ منتصف البرنامج وهم يسيئون ويشتمون ويقولون مايتعفف اللسان عن ذكره

وكان هنالك حاجز بين الحشدين من قبل الشرطة ولهم التحيه والإحترام

عند انفضاض التجمع والسير في مسيرة كانت هنالك بعض المناوشات ببعض الشوارع من قبل اللجان وتم حسمهم من قبل لجنة تأمين الحشد ومن قبل الشرطه ايضا في بعض المواقف

#المهم

وصل الحشد موقف السوق الشعبي وانفض الناس الي مشاغلهم واحياءهم وضواحيهم وهجم عدد من مايسمون بلجان المقاومة علي الناس داخل مواصلاتهم وداخل عرباتهم واصبحو يعتدون علي كل من ينظر له انه كان في المسيرة والموكب حتى وان كان بمجرد الشكك

واعتدوا ايضا ببعض النساء والرجال كبار السن في ضعف واضح من قبل لجانهم وموت ضمير وانسانيه مزعومة يقولونها ولا يعرفون معناها

اما عن شعار ثورتهم الاساسي والذي تفاعل معه الناس الا وهو شعار الحريه والسلام والعداله

فلم نجد ولم نرا الحريه المزعومه وتقبل الرأي وكيف انهم استشاظو غضباً من ظهور من يخالف مبدأهم وفكرهم وطرحهم العلماني الليبرالي الشيوعي

اما السلام فذهب ادراج الرياح بعدم احترام كبيرهم ونساء بقدر امهاتهم

اما العدالة فهي والي الان مجرد شعار ينطق وكلمة تكتب وتقرأ

سقططت حكومة حمدوك وسقططت قحت وسقط مناصريها في شعارهم وطرحهم ومبدأهم الزائف والخادع

#رساله_وتحيه_وشكر

شكرا مدني الجمال

شكراً جزيرة الخير

شكر وتحية لمواطني مدني الذين خرجوا الي الشوارع وهم يتفاعلون بالتكبير والتهليل

شكر وتحية لنساء الجزيره على هذه الوقفات

شكر وتحية لشرطة وجيش وامن الجزيرة

تحية خالصة لكل الاحزاب التي شاركت بالحضور الميداني او الدعم الإعلامي على الوسائط او المساهمه في ترتيب وتجهيز هذا البرنامج

#نجح_الزحف_الأخضر رغم كيد الأعداء ورغم المتربصين ورغم هتاف الفاشلين ورغم تجمع الحاقدين

نجح الزحف الاخضر رغم الترتيب والتجهيز المضاد

نجح الزحف الأخضر رغم كيد السنابل في تخويف سائقي العربات بانه سيكون هنالك تكسير وتفلت وشغب

نجح الزحف الأخضر رغم زمنه البسيط في سير البرنامج ولكنه كثير المعاني فقد حقق اكثر من ما كنا نتوقع

نجح الزحف الأخضر وستنجح بقية البرامج القادمه في كل الولايات

#رساله_من_شخصي_الضعيف

قد أتيت ورأيت كرم الجزيرة وحماس الجزيره ووقفت اهل الجزيره وغيرت اهل الجزيرة على دينهم وكيف اني رايت تدافعهم من اجل نصرة حقهم والمطالبة بحقهم المشروع في تحسين أوضاعهم و ري مشاريعهم ومزارعهم التي جفت وعطشت حتى انهم توقعو فشل الموسم الزراعي هذا العام

#ختاما

سنثأر ولكن لرب ودين

ونمضي على سنته في يقين

فإما إلى النصر فوق الانام

وإما الي الله في الخالدين

#تحياتي

حسام الدين أيوب

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