الجزولي: قحت، كذوبة عدوة لا تعرف غير الإستئصال ومنها ملحدون معركتهم مع الله دعك من الكيزان

قحت التي يسيطر عليها اليسار المتطرف لا تفرق بين إسلامي وإسلامي ، ولن تنتهي روشتتها الأجنبية عند غندور بل ستغشانا وصولا إلى حليفها الصادق المهدي إمام الأنصار وأي محاولة لإصدار التصريحات المهادنة هي لنغبيش الرؤية لكن الرؤية لدينا واضحة وواضحة جدا ، وهذه الرسالة أرسلها إلى بريد الذين قالوا من قادتها الجزولي أصدق الإسلاميين في معارضة الإنقاذ وليست لديه صلات مالية معها .

أقول صدقتكم قحت وهي كذوبة عدوة لا تعرف غير الإستئصال ومنها ملحدون معركتهم مع الله تبارك وتعالى وليس مع دينه فقط دعك من الكيزان .

*د.محمد علي الجزولي*

*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*

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