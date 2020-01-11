الجزولي: قحت، كذوبة عدوة لا تعرف غير الإستئصال ومنها ملحدون معركتهم مع الله دعك من الكيزان

قحت التي يسيطر عليها اليسار المتطرف لا تفرق بين إسلامي وإسلامي ، ولن تنتهي روشتتها الأجنبية عند غندور بل ستغشانا وصولا إلى حليفها الصادق المهدي إمام الأنصار وأي محاولة لإصدار التصريحات المهادنة هي لنغبيش الرؤية لكن الرؤية لدينا واضحة وواضحة جدا ، وهذه الرسالة أرسلها إلى بريد الذين قالوا من قادتها الجزولي أصدق الإسلاميين في معارضة الإنقاذ وليست لديه صلات مالية معها .
أقول صدقتكم قحت وهي كذوبة عدوة لا تعرف غير الإستئصال ومنها ملحدون معركتهم مع الله تبارك وتعالى وليس مع دينه فقط دعك من الكيزان .
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*