الفريق ياسر العطا، اسمع كلامي دا وارمي الشوك او البحر.. الملكية بكيسوك

السيد الفريق ياسر العطا . اسمع كلامي دا وارمي الشوك او البحر ؛ الملكية الفي لجنة التفكيك ديل لو شفت ليك ضباط ومعاهم (كتبة إدارة) احسن ليك ؛ الناس ديل يا ما بعرفو يشتغلو ياخ مصدر معلوماتهم عبد المنعم بيجو قال ليك جامعة إفريقيا العالمية وزارة المالية تدعما سنويا ب 400 مليار ! اها انا الاهالي دا بقول ليك حسب معلوم وزارة المالية بتدعم الجامعة بما قيمته (48) مليون (مليار بالجديد مش) ودي زاتها نقاطة كل شهر (4 مليون) لغاية ما تكمل في سنة ؛ ومن الماااالية بتمرق بتجي التعليم العالي حتى تخش الجامعة اها شفت كيف . ودا زاتو ما دعم دا (شير) السودان في جامعة زيها زي البدفعو في المنظمات ومؤسسات الشراكة الاقليمية والدولية يحو يقولو ليك 400 مليار ! بصراحة الناس ديل عرفاء ادارة ممكن ينجضو شغل احسن من الطلبنة والمضحكة البسوو فيها الان

وهسة براك شايف حوستهم في قصة الصحف ؛ هي الجرايد دي لو دللوها زاتو بورقها وحديدها بتجيب كم عشان نظام سابق ولا لاحق يكون عنده فيها قروش بتستحق مؤتمرات صحفية ! …بكيسوك بس الناس ديل.

محمد حامد جمعة

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