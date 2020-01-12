إقتصادي يحمل بنك السودان المركزي مسؤولية معاناة المواطنين

حمل بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بنك السودان مسؤولية معاناة المواطنين فى الحصول على الخبز والسيولة لعدم كفاءتهم فى إدارة هذا المرفق الحيوي الهام .

ونادى بوب فى تصريح (لسونا) بوقف سياسة التحرير الاقتصادي لانها لاتتناسب مع الراهن الاقتصادي الذي تشهده البلاد لجهة ان الاقتصاد السوداني فى تدهور مستمر لافتا الى ان المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد لايمكن ان تحل بوصفات البنك الدولي .

وزاد بالقول ان هذه المشكلات يكمن حلها فى دراسات متكاملة تخاطب الواقع الاقتصادي بالبلاد مطالبا القطاع الاقتصادي بالبلاد بالاستماع الى مشورة ونصح الخبراء حتى تكون القرارات مبنية على رؤية اقتصادية تنفذ الى جذور المشكلة موضحا ان البلاد تزخر بالثروات والامكانيات الاقتصادية التي لاتتوفر فى كثير من الدول ومن المعيب ان يعيش الانسان السوداني فى شظف العيش معتبرا الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من أكبر تحديات الحكومة الانتقالية.

الخرطوم 12-1-2020م(سونا)

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