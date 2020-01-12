لو كان تجمع المهنيين يحترم نفسه والثورة فسيدين ما شاهدناه وإلا فلينتظر الجميع ماهو آت

الفيديوهات بتاعت اهانة و ضرب الناس الكبار دي نتيجة لي الوعي التافه البتبثوا النخبة المنحطة أخلاقيا ،، أرى تحت الرماد و ميض نار …

لمن تكتب و تبشر بي سودان البل دا حقو تعرف انو نهاية أحلامك دي كابوس يا غبي …

انتو الكيزان ديل قبيلة و عندهم أوصاف معينة كدا زي الساحرات زمان عشان نمشي نحرقهم من دون محاكمات و خلاص !!!…

في ناس طلعلو في الثورة و حاليا دايرين يطلعوا ضد الحكومة الانتقالية في مانع ؟؟ ،، و في ناس كانوا في النظام الفات عدييل فهل دا بيحرمهم حقوق المواطنة و التعبير ؟؟..

ثورة ضحى في سبيلها أنبل الناس ليتسلقها التافهون و يشوهها الموتورون ..

عندما كان السلاح و السلطة بيد الانقاذيين وقفنا ضدهم و ضد تجبرهم و الآن نقف ضد هذا الابتذال باسم الثورة ،، لو كان تجمع المهنيين يحترم نفسه والثورة فسيدين ما شاهدناه و إلا فلينتظر الجميع ماهو آت ،،

يا اما الناس تستعمل عقولها أو تشوف المآلات بعيونها …

Omar Salam

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