عيب والله.. والله عيب!!

لما تضرب راجل اعزل قدر ابوك/عمك/خالك!!

والمبرر شنو؟ ياااخ دا عمك زاحف وكان في موكب الزواحف بتاع مدني!! يستاهل عمك البل.. ويستاهل الجلد بالسوط في راسو المدغلب دا؟ الكوز الني جيبو حي؟؟!!!!!؟؟

بس الغريبة لما قبل كدا مجموعة من (الاوغاد) قاموا بجلد (وضرب) عمكم (زول سوداني كبير في سنو) وتداولت القنوات والفضائيات (صورته ) وهو يجلد بواسطة حفنة من عساكر (الجنجويد). الناس كلها زعلت و(حنبكت) وغضبت لانو العملية دي عبارة عن (اذلال) و(امتهان) لكرامة الشعب السوداني باذلال وضرب الكبار..

أخشى أن تتراكم مثل هذه التصرفات الهوجاء (غير المنضبطة) وتكون (وسمة عار) في جبين (تجمع المهنيين) و(قوى الحرية والتغيير) و(لجان المقاومة)..

الكبار لا يجلدون….بل يحترمون ..ويوقرون..

في زول بيجلد ابوه او عمه او خاله حتى وان كان مخطئاً ؟؟؟!!!

Altayeb Balal Abdulalal

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