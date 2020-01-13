رسالة من ثائرة تدمع لها العين يندي لها الجبين تضعها في بريد قحت بعد ان تم الاعتداء على والدها من بلطجية مقاومة مدني

رسالة من ثائرة تدمع لها العين ويندي لها الجبين ويتفطر لها القلب حزنآ تضعها في بريد قحت بعد ان تم الاعتداء على والدها من بلطجية مقاومة مدني*🔥

انا اماني محمد احمد الشيخ ابنة الرجل في الفيديو المنتشر في مدني في زحف الاخضر

لحد لحظة الفيديو دة كنا انا واخواني الاتنين اعضاء في لجنة المقاومة في الحلة وابونا دة اصلا ما منعنا من اننا نمارس الحاجة دي انا الكنت زمن المظاهرات بجيب الكمامات واللخميرة والم البنات ونحضرا في بيتنا دة وواخواني هم البياخدو الاوامر وينفذوها هم كانو الببدو يترسو شوارع الحلة ابوي دة رغم اختلاف رايو مننا كان محترم قناعاتنا وما حصل فرض رايو علينا وبناقشنا بي كل الاحترام الفي الدنيا الما لقيناو لامن حكومة ولا من اي شاب في اي لجنة مقاومة النحن جزء منها ونحن اولادو ابونا دة وهو امام المسجد كنا بنمرق من بيتنا بالدلوكة والجردل بعد يتلموا في بيتنا كل اولاد المربع والمربعات الجمبنا نهتف ليو في حوش بيتو لا جرح ثائر ولا بت بي ولاكلمة واحدة عشان مراعي لينا نحن اولادو ونحن متاكدين هو قناعاتو شنو وانو ما كان راضي ولا مبسوط من البنعملو كنا قايلين انو نحن حنعلمو الوطنية بي البنعملو دة

لكن والله العظيم والله العظيم والله العظيم

نحن بعد الفيديو الشفنا فيهو ابوي بضربوهو اولاد مدني كدة نحن الدنيا دي مسخت علينا يضربوا ابونا نحن كدة انا من امبارح دموعي ما وقفت واخواني قربوا يموتوا من الغضب وحالفين يمشوا مدني ويقطعوا العملوا كدة في ابوي بي سنونم

ومن الليلة نحن كفرنا بي حاجة اسما لجان مقاومة وكفرنا بي الوطن زاتو نحن وطنا ابوي دة بس ووالله والله تاني يطلع اي موكب زي ما هو داير وخلي يجي راجل ولا صعلوق يمد يدو في ابوي اقسم بالله يدو تتقطع قبل يفكر يخت يدو في ابوي المافي احسن شفاتي بفهم ربع فهموا ولا بحب البلد دي زيو

والعمل كدة في ابوي اخواني جابوا خبرك ونبشرك الا تدسا في بطن امك ونشوف رجالتك دي العلى راجل عمرو قريب السبعين سنة

عفوك يابا والله كل واحد مدا يدو عليك حتتقطع والدم انشاء الله يصل الركب

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