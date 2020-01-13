لماذا كل هذا الهجوم وهذه السخرية من الصادق المهدي؟

ان الهجوم على الصادق المهدي بهذا الاسلوب (الفج) هو عبارة عن دعاية سياسية ومجانية للصادق المهدي ولحزبه.. فلو بذل حزبه خمسة اضعاف مجهود النشطاء الناقدين للمهدي لما وصل الى (سبع) حالة الانتشار الواسع لمنشورات تنتقد وتسخر من الصداق المهدي.. (بوست يقول متهكما: الصادق المهدي حضر 21 كاس عالم منذ الحرب العالمية الاولي.. اتنين بس ما حضرهم بسبب الحرب.) ّّّ !!! طيب البوست دا عايز يقول انو الزول دا كبير ولسع ما عايز يموت؟؟ معقول؟ّ تتمنى لخصمك السياسي الموتّ؟؟! دي انهزامية وافلاس ما بعده افلاس.. بوست اخر يقول: (الصادق حائم في الولايات وكل يوم في ولاية)..الصادق عايز يرث مملكة الكيزان..اذن الصادق كوزّ؟؟؟!! بوست اخر يقول:( الصادق متلون وما عندو مواقف ثابتة وماسك العصاية من النص.. واثناء ابدايات لحراك اطلق تصريحات ساخرة (وجع الولادة…بوخة المرقة)…(الباب يفوت جمل)..(يا هداك الشارع)…في انتقاد واضح لمواقفه الضبابية غير الحاسمة.. بوست اخر يقول: (الصادق يهدد يا تدوني اكبر عدد من حكام الولايات او تخلوا الناس تختار الولاة بالانتخابات الحرة) يا الموضوع حيكون فيهو كاني ماني؟؟؟!!! (اسلوب طلب مبطن بتهديد ووعيد) اوكي ماشي الحال (ما هي اصلا السياسة اي حزب قبل الانتخابات بيحاول يكبر كومو من خلال زيارات الناخبين وبث الدعاية الانتخابية ومالتعرف على مشاكل الناس في مناطقها ويجهز نفسو للانتخابات لانها(المعركة الفاصلة للشرعية الدستورية ).. الناس البتنقد الصادق او حزبه لو انتقاد موضوع سيكون مقبولا .. اما لو كان الانتقاد من قبيل التهكم والشماتة والسخرية والتقليل من الذات فهذا نوع من العبث وهو سلوك سياسي غير راشد فالصادق المهدي سياسي وله حزب عريق وله جماهيره وهو سياسي لا يصح الدخول معه في سجال وعداء فالسياسية ليست فيها خصومات دائمة ولا عداءات دائمة ومن تعاديه اليوم في الاسافير قد تحتاج اليه يوما كشريك في ائتلاف او كشريك في اندماج حزبي او في تشكيل حكومة منتخبة..

وصدق المثل: (التدورو و التَابَا تكوس لى قُربه ما تلقى)ّ!

Altayeb Balal Abdulalal

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