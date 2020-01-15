إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية.. القاهرة تتحسب لاي إنفراط للاوضاع بالسودان

كبر_الطاسة
أقرأ وبعيدا عن جرثومة معدة المؤامرة التي شاعت . أقرا إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية الموصوفة بكونها أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر من زاوية ان القاهرة الان تتحسب لاي إنفراط للاوضاع بالسودان بشكل حاسم وكما أنها الان تضع سد النهضة حال الإضطرار لخيار الحرب ولو بنسبة صفر بالمئة في مرمي عملية قصف جوي توفر القاعدة لانطلاقها وضعية التحقق بقياسات جغرافية .
هذا الانجاز يعني ان الدول ترتب احوالها وفق تدابير إستراتجية تصبر عليها وتديرها في صمت ، واما الإحتفاء الاماراتي فهو يعني ببساطة كذلك ان القاعدة تخدم المشروعات الاماراتية في السيطرة على البحر الاحمر وتغطية القرن الافريقي بظلها. اها اقعدو اشبكونا زواحف وقحت ووثيقة لمن كلكم تجيبو من جوه كيزان وقحاتة.
محمد حامد جمعة
1 تعليق
لا تستطيع مصر أن تتجرأ وتقصف سد النهضة فقد قالها الاثيوبيين سوف يردوا بقصف السد العالي وهي الخطورة هنا علي المصريين
أما مسألة السودان فلا الطيران ولا الصواريخ حسمت معركة ولكنه السيسي يريد الهاء شعبه ببطولات وهميه وهو الذي مرت عليه سنين
وهو يقاتل في اطفال سيناء ولم ولا يزال
لكنني أكاد أجزم بأن دولة الإمارات تريد شرطي
في البحر الاحمر يسهر ويحافظ علي استيلائها علي موانئ البحر الأحمر وكذلك للحماية مصافي التعري وصالات القمار في صنافير التي سوف التي
سوف تفتتح في هذا الصيف بخدمة مصريه
(ورقصني يا جدع )