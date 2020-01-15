إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية.. القاهرة تتحسب لاي إنفراط للاوضاع بالسودان

كبر_الطاسة

‏أقرأ وبعيدا عن جرثومة معدة المؤامرة التي شاعت . أقرا إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية الموصوفة بكونها أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر من زاوية ان القاهرة الان تتحسب لاي إنفراط للاوضاع بالسودان بشكل حاسم وكما أنها الان تضع سد النهضة حال الإضطرار لخيار الحرب ولو بنسبة صفر بالمئة في مرمي عملية قصف جوي توفر القاعدة لانطلاقها وضعية التحقق بقياسات جغرافية .

هذا الانجاز يعني ان الدول ترتب احوالها وفق تدابير إستراتجية تصبر عليها وتديرها في صمت ، واما الإحتفاء الاماراتي فهو يعني ببساطة كذلك ان القاعدة تخدم المشروعات الاماراتية في السيطرة على البحر الاحمر وتغطية القرن الافريقي بظلها. اها اقعدو اشبكونا زواحف وقحت ووثيقة لمن كلكم تجيبو من جوه كيزان وقحاتة.

محمد حامد جمعة

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