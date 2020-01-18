الحكومة الفاتت وصفت المحتجين على الأزمة الاقتصادية بأنهم “شيوعيين” وهذه الحكومة تصف المحتجين بأنهم كيزان

عمر البشير ده سقط ليهو قرابة السنة .. والضباط الاسلاميين أغلبهم معاش .. وقيادات الوطني كلهم في السجن .. وكبار التجار المقربين من السلطة أموالهم و حساباتهم مجمدة .. و الوطني تم حله رسميآ ..

الحكومة دي تشوف شغلها و معايش الناس .. كيلو الموز 50 جنيه و البيضة 8 جنيهات .. والرغيف 3 عيشات 10 جنيه ..

و لو الحكومة الفاتت وصفت المحتجين على الأزمة الأقتصادية بأنهم “شويعيين ” و تقصد شيوعيين .. و الشيوعيين قلة .. فأن هذه الحكومة تمشى على نفس الدرب وتصف المحتجين على الأزمة الأقتصادية .. بأنهم كيزان .. والكيزان أيضآ قلة ..

عبد الرحمن عمسيب

شارك الموضوع :



